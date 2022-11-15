蘋果被指未經同意收集iPhone用戶活動資訊　外媒：將面臨集體訴訟

據彭博社報道，蘋果正面臨一項擬議的聯邦集體訴訟，指控其在未經用戶同意的情況下記錄用戶的移動活動，儘管有隱私保證，違反了《加州侵犯隱私法》。



紐約公民和iPhone 13所有者Elliot Libman提起的訴訟中，蘋果被指控「完全錯誤（utterly false）」地保證用戶，在使用iPhone其股票應用程式時，可以控制他們共享的訊息。

研究人員表示，iPhone用戶就算是將「分享iPhone分析」關掉，有關活動資訊還是會被收集起來。

+ 26

具體而言，集體訴訟聲稱，蘋果移動設備有選項「分享 [設備] 分析」、「允許App要求跟蹤」等設置，但這並不能阻止蘋果，繼續收集與用戶瀏覽和活動相關的數據。

投訴中指：Apple 會記錄、跟蹤、收集和貨幣化分析數據（包括瀏覽歷史記錄和活動訊息），無論消費者採取何種保護措施或「隱私設置」來保護其隱私。即使消費者按照 Apple 自己的指示關閉「允許App要求跟蹤」和/或「分享 [設備] 分析」，Apple 仍會繼續在其專有的 Apple 應用程式中記錄消費者的App使用情況、App瀏覽通信和個人訊息，包括 App Store、Apple Music、Apple TV、書籍和股票。

為了支持其指控，該投訴引用了Gizmodo最近的一份報告，該報告涵蓋了軟件公司Mysk的安全研究人員的工作。本月早些時候，研究人員Tommy Mysk和Talal Haj Bakry聲稱已經發現證據表明，分析控制和反跟蹤設置，對蘋果在上述股票App中的數據收集，沒有明顯影響。

例如，根據研究人員的說法，App Store應用程式不斷實時收集大量使用數據，包括用戶點擊，搜索的App，查看的廣告以及用戶查看任何特定應用程式的時間。除了這些細節外，據稱蘋果還能夠收集設備指紋識別方法的典型細節，包括ID號，設備型號，屏幕分辨率，安裝的鍵盤語言和網路連接類型。

在另一個例子中，Mysk的研究人員表示，股票App向蘋果發送了用戶觀看的股票列表，查看或搜索的股票（包括時間戳），以及在App中查看的新聞文章記錄。據說此訊息是通過與跨設備同步用戶數據所需的iCloud通信，分開的傳輸發送到網址。

「選擇退出或關閉個性化選項，並沒有減少應用程式發送的詳細分析量，」Mysk告訴Gizmodo。「我關閉了所有可能的選項，即個性化廣告、個性化推薦以及共享使用數據和分析。」

研究人員使用運行iOS 14.6的越獄iPhone，發現了這些情況。值得注意的是，雖然該團隊在運行iOS 16的非越獄手機上，也發現了類似的iPhone活動，但數據是加密的，因此無法確定它到底包含什麼。然而，這種限制並沒有阻止調查結果引發訴訟。

投訴中寫到：「通過其普遍和非法的數據跟蹤和收集業務，蘋果甚至知道用戶在使用App中，最親密和可能令人尷尬的地方 - 無論用戶是否接受蘋果的提議，將此類活動保密。」

延伸閱讀：教你輕鬆消除「iCloud空間用盡」煩人提示 關閉這些設定幫你慳位▼▼▼

+ 12

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】