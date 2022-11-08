iPhone 15或有大改變　除採用USB-C外　還有這7個變動傳聞

據Macrumors報道，距離全新iPhone 15系列發布還有將近一年的時間，但幾個月來我們一直在聽到一些傳言。看起來iPhone 15系列可以獲得比我們在iPhone 14中看到的更顯著的更新，包括許多iPhone用戶多年來一直想要的功能。



我們已經收集了迄今為止聽到的，iPhone 15的一些最佳功能，以便MacRumors讀者知道該期待什麼。

iPhone 15的8個變動預測，這都是你想要的嗎？

+ 35

1. USB-C 端口

預計 2023 年將標誌著 iPhone 的Lightning端口終結 ，Apple將過渡到 USB-C。這意味著您將能夠使用相同的連接器為Mac、iPad和iPhone充電。

Apple並不是為了讓你的生活更方便而改用USB-C，它之所以做出改變，是因為歐盟要求這樣做。到2024年，在歐洲銷售的iPhone需要配備USB-C端口，因此Apple要麼需要在全球範圍內進行設計更改，要麼為歐洲製造特殊的iPhone。

Apple已確認將遵守當地法規，有傳言稱Apple將在2023年做出改變。

2. 固態音量和電源按鈕

Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）最近表示，Apple可能會為iPhone 15添加固態音量和電源按鈕，而不是物理按鈕，這將類似於Mac上的觸控板和iPhone 7的Home按鈕。觸覺反饋將模仿按下固體按鈕的感覺，取代機械按鈕按下的感覺。

使用固態按鈕可能會防止進水，並可以讓Apple提供更好的防水性。使用按鈕的觸覺反饋需要Apple添加新的Taptic Engines。

3. 所有型號的動態島

Apple為iPhone 14 Pro和Pro Max推出了Dynamic Island，而更便宜的iPhone 14型號繼續使用一個缺口。隨著iPhone 15，整個陣容有望獲得 動態島 ，所以如果你想訪問動態島但又不想花錢買 Pro的 iPhone ，不如等待iPhone 15。

4. 相同尺寸

到目前為止，我們還沒有聽到有關iPhone 15陣容顯著設計變化的傳言，因此看起來我們將獲得相同的尺寸。iPhone 15和15 Pro的尺寸為6.1英寸，iPhone 15 Plus和Pro Max的尺寸為6.7英寸。

5. 潛望鏡鏡頭技術

多年來，我們一直在聽說Apple在潛望鏡鏡頭技術方面的工作，2023 年可能是它推出的一年。一些Android智能手機制造商已經使用的潛望鏡鏡頭具有光學變焦功能，超出了標準長焦鏡頭的變焦範圍。

使用潛望鏡鏡頭，Apple可以提供5倍甚至10倍的光學變焦，高於當前iPhone 14 Pro型號的3倍。

6. 改名

彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）曾表示，Apple可能會用新的高端「Ultra」型號取代iPhone 15的「Pro Max」版本。這將與Apple Watch Ultra一致，它可以給Apple一個藉口，將某些功能限制在最高端的iPhone上，比如潛望鏡鏡頭技術。

Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）已經表示，潛望鏡鏡頭可能僅限於最大的iPhone。

7. 3納米A17晶片

iPhone 15 Pro型號可能是第一款採用Apple供應商台積電3納米晶片的機型。3nm晶片技術有望將處理性能提高10%至15%，同時將功耗降低多達30%。

如果Apple確實使用3nm A17晶片，那將是對A16的顯著改進。只有Pro型號獲得了A16，它基於4nm工藝構建，而A17同樣預計僅限於iPhone 15 Pro.標準iPhone 15型號可能會升級到上一代A16。

8. 更多記憶體

iPhone 15 Pro型號可以獲得8GB RAM，高於6GB，也許是為了支援潛望鏡鏡頭技術等新功能。

延伸閲讀：為何 iPhone 14 Plus 需求低迷？ 參數未夠強大倒不如買13 Pro▼▼▼

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】