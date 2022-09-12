馬斯克擁Tesla成全球最高年薪CEO　預示這2間電動車公司將會破產

如今最高薪的執行長（CEO）職位，竟然是在電動車產業？《彭博社》近日公佈的2021年美國企業執行長及高管的年薪排行中，不僅馬斯克（Elon Musk）高居榜首，前5名中就有3位執行長來自電動車公司，而蘋果甚至只能排第3。然而馬斯克先前卻表示，榜上的另外兩間電動車公司，可能註定失敗。



▼▼▼全球高薪CEO Top 5，領高薪卻面臨極大營運壓力？▼▼▼

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馬斯克奪薪資榜首，電動車公司執行長前5佔3

《彭博社》公佈的這份排行中，馬斯克已連續第四年蟬聯執行長年薪榜首，達到100.77億美元。馬斯克本身不領Tesla的薪水，即使按照法律規定每年仍會獲得3.7萬美元薪資，他也從不動用保留在銀行帳戶中。

取而代之的是，Tesla在2018年為馬斯克擬定了一份長期績效獎勵計劃，依照Tesla的市值、獲利能力提供股權獎勵。該計劃總共擬定了12個階段的成長目標，每達成一個階段，馬斯克就能夠獲得總股份1%的認股權。

而目前馬斯克已經解鎖了其中11份的股權獎勵，這批報酬讓馬斯克的身價增長了780億美元，近年也因此超越亞馬遜創辦人謝夫．貝索斯（Jeff Bezos）成為世界首富。

這驚人的股權獎勵，也使得馬斯克去年薪資遠遠拉開其他企業的執行長，整整多出一位數。

但除了馬斯克之外，薪資前五高的執行長當中，第2、第4名也都是來自電動車公司。第2名便是電動車新創Rivian執行長羅伯特．斯卡林（Robert Scaringe），年薪達到22.89億美元；第4名則是另一間電動車新創Lucid Motor執行長彼得．羅林森（Peter Rawlinson），薪水達到5.75億美元。

而目前是全球市值第二高公司的蘋果，執行長庫克（Tim Cook）則名列第3，去年年薪達到8.53億美元。其餘5至10名的企業則分別是C3.ai、Coty、KKR、SentinelOne、Palantir、GitLab，多數都是來自科技領域。

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執行長領高薪，電動車公司卻面臨極大營運壓力

Rivian、Lucid Motor等電動車新創恰好都在去年IPO，或許也因此帶給創辦人莫大的股權獎勵，細看兩位執行長的薪資比例，超過98%都是由股權獎勵貢獻。兩人的固定年薪只有50、60萬美元上下。

只不過在高薪背後，兩家電動車新創都面臨交車延遲的困境。儘管Rivian聲稱今年有望達成生產2.5萬輛電動車的目標，2022上半年總產量為6,954輛，還不到目標產量的30%，想實現產能計劃勢必得加倍投入。

且由於俄烏戰爭、經濟衰退等因素，電動車產業原料價格大漲，Rivian的虧損情況相當嚴重，今年第二季虧損擴大到17億美元，也不得不宣佈裁掉約5%員工。

而Lucid Motor情況也不好過，2022上半年總計生產了1,405輛電動車，交車數1,039輛，因此直接將原先年交車數1.2萬輛的預期對半砍至6,000到7,000輛，且即使是這個目標也要求他們在下半年產能成長至上半年的三倍以上。

且與Rivian的狀況相同，Lucid同樣深陷嚴重虧損當中，今年第二季虧損金額約4.14億美元，較2021年同期成長了接近一倍之多。

再加上Lucid Motor是走豪車路線，即使美國政府通過對電動車的補貼措施，也會因為價格不符合獲得購車補貼的規定，很可能反倒在市場上處於劣勢。

馬斯克曾在今年6月警告，如果Rivian跟Lucid Motor沒辦法縮減成本，他們註定走向破產。

「除非Rivian與Lucid有重大變革，否則他們都會破產。」馬斯克評論，「我希望他們能有些成果，但除非他們有辦法大幅降低成本，不然最終會像其他汽車公司一樣被淘汰──除了Tesla與福特。」

馬斯克以Rivian為例，聲稱他們的電動車售價太高，沒辦法有足夠的消費者來彌補生產的高額固定成本，車子太貴導致民眾消費不起，最終就會讓公司陷入泥沼。目前Rivian兩款車型售價都在8萬美元上下，而Lucid更是接近9萬美元起價。

儘管執行長坐領高薪，Rivian及Lucid公司的營運狀況可說相當緊繃，且依靠股權獎勵的高薪也有可能因股價崩盤而大幅縮水。例如Rivian去年11月上市至今，股價跌幅已經達到75%以上。

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