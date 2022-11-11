Elon Musk旗下Hyperloop超級高鐵全規格測試 速度媲美飛機
撰文：中關村在線
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作為矽谷「鋼鐵俠」馬斯克（Elon Musk）創造了SpaceX、特斯拉（Tesla）及腦機（Nerualink）等超強科技，除此之外，還有一個似乎超越常識的Hyperloop超級高鐵項目。近日，The Boring Company公司在官推上發布了公告，稱Hyperloop超級高鐵已經啟動了全規格測試。
官方曝光的圖片顯示，在Hyperloop超級高鐵的隧道有一輛Model 3電動車，不過其他細節並未公布。
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Hyperloop概念是馬斯克2013年提出的一種高速列車概念，被稱為超級高鐵，不同於現在的高鐵，Hyperloop需要建設特製的軌道及車輛，管道中需要抽真空以減少空氣阻力。
Hyperloop超級高鐵的速度可達600英里/小時，約合965公里/小時，要知道這個速度比一般的客機速度還要快。
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