元宇宙夢碎？Meta裁員逾1.1萬人佔總員工13% 　朱克伯格這樣說

近期，朱克伯格在公開場合下坦誠承認由於他自己過於樂觀的估計導致公司方向失誤，他將負主要責任，同時宣佈，其旗下Meta（元宇宙）公司將於近期啟動大規模裁員計劃，波及全球員工高大11000人，佔員工比例13%，此次裁員規模在2022年的科技圈也是數一數二的。



此前，在2022年9月底朱克伯格曾警告過員工，Meta打算削減開支並重組團隊以適應不斷變化的市場。

朱克伯格宣布，旗下Meta（元宇宙）公司啟動大規模裁員計劃。

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此次，員工將獲得至少四個月的工資，以此作為遣散費，按Meta員工平均薪酬17.7萬元/月的標準，每名被裁員的員工至少能拿到71萬元的補償金，至少能在家裏躺平個一年半載的。朱克伯格指出裁員的重點部門主要集中在招聘和業務團隊，該裁員計劃已經開始執行。

比較有意思的是朱克伯格一直宣稱自己要對公司決策失誤負責，卻並沒有明確告知他會如何負責，反而轉身啟動了大規模裁員計劃，最終公司決策層的失誤還是要員工來承擔。

此前，朱克伯格發布Meta元宇宙的時候，有太多自媒體和跟風者一擁而上，為元宇宙站台，但在當時其實就有不同的聲音指出元宇宙本身太過虛無縹緲，雖然很理想很前衛，但現在的科技程度很難支撐起元宇宙這個世界。

大家認為當時的Meta元宇宙只是朱克伯格為了賣自家VR頭顯的一種營銷概念。但時至今日Meta元宇宙世界並未達到預期，這實屬正常。Meta大規模裁員其實對整個元宇宙行業都是一次不小的打擊，行業頭部大佬尚且如此，更何況那些只靠幾頁PPT蹭概念和熱度的公司。

但講真的元宇宙這個概念並沒有什麼大問題，或許這個概念太過超前於這個時代的技術和人們的認知。也許未來的某一天我們能夠重新看到一個全新的元宇宙世界呈現在我們面前吧。科技需要創想，但更要腳踏實地。

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