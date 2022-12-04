電動牙刷完整介紹及8款熱門推薦一文看清　兩方面挑選心水牙刷

根據台灣衛福部口腔健康司統計，全台成年人的牙周病罹患率高達80.48％，口腔問題與牙周狀況不佳顯然成為許多人的困擾。其實健康的牙齒不僅能幫助我們咀嚼食物、把話說清楚，還能避免罹患心血管與呼吸道等疾病，所以維持口腔清潔對人體健康格外重要。



而牙刷是最常見的口腔清潔工具，因此牙齒保健的第一步就是挑選適合自己的牙刷，但使用傳統牙刷還是電動牙刷比較好？電動牙刷該挑選哪種刷頭？網友大推的款式又是哪些呢？一起來看看熱門電動牙刷推薦吧！

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電動牙刷好處

第一支電動牙刷最早在1960年代問世，台大醫院新竹台大分院公告的衛教資訊也指出，希望藉此改善一般人刷牙方式不正確與刷牙時間過短的問題， 而這也一直是電動牙刷的優勢。刷牙姿勢錯誤或力道過大可能會傷害牙齦，由於電動牙刷透過刷頭振動進行清潔，不需要太大的力道就能把牙齒刷乾淨，操作上相對方便，相當適合長者、戴牙套、牙齦較敏感或手部靈活程度有限的民眾。而隨著科技進步，電動牙刷的廠牌與種類也越來越多元，有些款式還有計時功能，甚至可搭配手機App使用，刷牙的同時還會計算清潔時長。

在清潔效果方面，傳統牙刷與電動牙刷何者的清潔力較佳，長期充滿爭論，美國牙醫學會（American dental association）認為，傳統牙刷與電動牙刷在正確使用的情況下，都能有效去除牙菌斑，兩者差異不大，不過近期在The Cochrane Library上有研究指出，使用電動牙刷一至三個月內可減少11％牙菌斑使用3個月後，牙菌斑更減少了 21％。

電動牙刷種類

電動牙刷一般可分為單一方向、旋轉型、音波／聲波型三種，其中市面上主流的產品為旋轉型和音波型。

單一方向電動牙刷刷頭

刷頭以垂直、水平方向進行左右或反向擺動，不過這類刷頭的電動牙刷較不常見。

旋轉型電動牙刷刷頭

旋轉型刷頭通常為圓形，透過刷頭左右旋轉與上下震動，和牙齒產生摩擦來進行清潔，臨床上有些牙醫師認為，旋轉型電動牙刷對於清除牙菌斑更有效，不過這仍有待更多研究進行佐證。

音波／聲波型電動牙刷刷頭

音波型刷頭電動牙刷的振動速度落在可聽音頻範圍內（20 Hz–20,000 Hz），若振動速度超過該範圍，則屬於超聲波牙刷。音波型刷頭是利用刷頭和刷毛高速震動來清潔口腔，音波震動同時帶動水流達到清潔效果，而牙齒、牙齦上的牙菌斑、結石等則可透過音波的高振頻震下來，部分牙醫師會建議牙周特別敏感的患者使用音波式電動牙刷，感受會更加舒服。

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電動牙刷充電方式

充電式電動牙刷

充電式電動牙刷通常不需要自行更換電池，使用完畢後將牙刷放回充電座即可，清洗時的馬力相對穩定，但如果電池耗損就需要送回店家維修或整組更換，價位比電池式高。

電池式電動牙刷

使用一般鹼性乾電池或充電電池的電動牙刷，馬力會隨著電池電力消耗而下降，清潔效果也會隨之下降，需要頻繁更換電池，不過優點是外出不用額外攜帶充電設備，價格普遍也比充電式親民。

電動牙刷挑選方式

電動牙刷刷頭大小

在挑選電動牙刷刷頭時，要掌握刷頭小、刷毛軟的原則，因為刷頭小的牙刷才能深入清潔臼齒的死角，而電動牙刷的刷毛通常會比傳統牙刷再硬一些，如果刷毛不夠柔軟，會對牙齦造成傷害。

電動牙刷手柄粗細

市面上電動牙刷的外觀非常多樣，不少產品更是強調握把符合人體工學設計，不過有些牙刷為了強調輕巧、方便外出攜帶，握把會製作得較細，握起來可能會不好施力，較難控制力道。

電動牙刷用法

有別於傳統牙刷要在牙齒上手動畫圈多次才能完成清潔，使用電動牙刷刷牙時，只需將刷頭旋轉45度角，輕靠在牙齦溝位置，一次刷1至2顆牙齒，慢慢依序滑動，每顆牙齒可停留5至10秒，將每個齒面都完整刷過即可，手不需要轉動畫圈，刷牙時間則與傳統牙刷一樣，至少要刷2分鐘。另外，千萬要記得將牙刷放入口中再按下開關，否則牙膏會濺得到處都是！

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8款PTT熱門電動牙刷推薦

飛利浦Philips Sonicare 2100輕巧軟毛音波牙刷HX2421/02

Philips堪稱是市面上電動牙刷的主流品牌之一，其中Sonicare系列商品更是廣受消費者喜愛。而這支「小羽刷」雖然只有兩種模式，功能較陽春，但價位親民，很適合小資族做為入門款選擇，刷毛每分鐘震動達30000次，且它的軟毛刷頭讓牙齦敏感的族群也能安心使用，此外，全機身有IPX7防水功能，電池續航力可達14天，外出旅行攜帶也很夠用。需要特別注意的是，小羽刷的刷頭無法與Sonicare系列的其他產品共用，稍嫌可惜。

PTT網友對於飛利浦電動牙刷的評價包含，「剛好我最近有買1，很滿意」、「我覺得功能簡單就很夠用了，我現在也只用一種模式」、「刷頭軟硬中等」、「有用這款，覺得刷毛比其他款軟」、「推飛利浦，基本款就好，久了也只會使用基礎震動」、「飛利浦推！用了三年一樣頭好壯壯」。

飛利浦Philips Sonicare DiamondClean鑽石靚白音波震動牙刷

Sonicare「鑽石靚白」系列主打鑽石型刷頭，柔軟刷毛讓牙齦更健康，清潔效果更勝一般刷頭，不只有效清潔牙漬與牙垢，音波震動每分鐘皆可達31000次，消滅牙菌斑的效果相當不錯，而且內建清潔、美白、拋光、護齦、敏感等5種模式，電池充飽後的使用時間長達3周，出門旅行的時候可以直接裝在USB充電盒裡，十分方便。

更高階的「鑽石靚白智能音波震動牙刷」則多了3種刷頭，清潔力再升級，還能搭配專屬潔牙App使用，透過定位感應輔助刷牙，確認每顆牙齒都有完整清潔。

PTT網友對於這款電動牙刷的評價包含，「我用好幾年了，這種音波振動的我覺得比旋轉式的刷得乾淨」、「飛利浦用了超過三年都沒壞路過」、「鑽石靚白系列都ok 刷頭有不同功能」、「我一隻用7年以上，電池壞才送修換新」、「我最近刷牙都刷到很有成就感」、「飛利浦搭配app還蠻特別，這整組直接帶出門很方便」。

飛利浦Philips Sonicare ProtectiveClean 4300音波震動牙刷

口腔清潔除了要把牙齒刷乾淨，牙齦的護理也相當重要，ProtectiveClean「護齦」系列強調智能護齦技術，這款牙刷雖然只有1種清潔模式，但音波震動同樣每分鐘皆可達31000次，以驅動水流深入清潔牙齒，且內建智能壓力感應裝置，如果刷太用力，刷頭的提示燈會閃爍，握柄也會震動提醒要放輕力道，這種壓力回饋設計是許多網友挑選電動牙刷時，特別在意的功能之一，續航力方面，電池充飽後可使用長達2周的時間。

此外，ProtectiveClean同樣也有高階的「Sonicare智能護齦音波電動牙刷」，除了上述的壓力感應功能外，共有3種潔牙模式可選擇，震動強度也分為強、中、弱3段，電池續航力則同樣為2周。

PTT網友對於這款護齦電動牙刷的評價包含，「刷牙後的感覺真的不太一樣，牙齒跟牙齦的地方也比較不會有黃黃的牙垢沒刷乾淨」、「很划算好用」、「全家都用飛利浦」、「覺得很好用」、「直接上這款，不會後悔」。

國際牌Panasonic W音波電動牙刷EW-DP54

買電動牙刷最擔心馬力不足，導致牙齒清不乾淨，但Panasonic獨家開發的「W音波震動」透過水平與拍打兩種震動方式，深入清潔死角，每分鐘震動可達31000次，如果刷太大力，內建的智能壓力調節會調降轉速，避免牙齦受傷。這款牙刷還有4種不同刷頭與5種刷牙模式可以選擇，其中「溫和模式」更是適合新手快速入門。此外，電力表現也相當不錯，充電2分鐘就足夠刷牙一次，且只需1小時就能快速充飽電，可使用約22天。

PTT網友對於Panasonic電動牙刷的評價包含，「我買Panasonic，蠻推的」、「Panasonic是日本製的，刷起來也很舒適」、「國際牌用3年還很正常」、「國際牌，用了快七年才壞」、「我用Panasonic 5年了，除了刷頭都沒換過東西」。

Oral-B D100、Oral-B D12.N

在PTT上討論熱度相當高的還有德國百靈旗下的Oral-B，號稱是全球牙醫第一推薦的品牌，而這兩款電動牙刷屬於入門機型，價格並不貴，僅有一般的潔牙功能，獨特的圓形設計刷頭可以包覆牙齒，搭配每分鐘7600次的震動，達到良好的清潔，此外，全機身防水，電池續航力約7天，不過D100僅能更換5種刷頭，D12.N可更換的刷頭種類則多達8種。

PTT網友對於Oral-B電動牙刷的評價包含，「歐樂B的cp值很高」、「歐樂B圓頭牙刷刷的很乾淨」、「用了半年左右覺得牙齒乾淨很多」、「用了半年覺得很滿意有很多款式刷頭」、「我用歐樂B，去洗牙時每個醫生都說牙齒保養的不錯耶，之前在牙科打工診所也都用這牌子」。

米家聲波電動牙刷T500

高CP值一直以來都是小米家電的強項，這也讓品牌廣受消費者好評，但除了一般家電，小米連電動牙刷都延續了CP值超高的優勢！這款T500每分鐘震動次數可達31000次，共有3種潔牙模式以及壓力感應設計，還可以搭配App設定更多清潔選項，如果刷牙時間過短、力氣太大，App也會貼心提醒，電池續航力可維持18天，功能如此齊全，價格卻千元有找，如果想嘗試使用電動牙刷卻不想花大錢的人，T500將會是不錯的選擇。

PTT網友對於小米電動牙刷的評價包含，「入門就買小米就好」、「小米的不錯」、「最近入門電動牙刷，覺得小米便宜好用」、「我覺得小米就很好用了，有抽到折價券，一隻不到500就能入手」、「買過飛利浦跟小米，覺得小米就超好用了，還不會發霉」、「推小米真心好用cp高，很適合入門款」。

Oclean歐可林電動牙刷One旗艦版

Oclean是專門販售電動牙刷的品牌，外型簡約相當討喜，One旗艦版具備清潔、美白、按摩3種模式與4段強度，內建的感測器還能偵測刷牙時長、角度和壓力，統計分析後再整理成回饋報告給使用者，幫助建立良好的刷牙習慣，特別的是，這款牙刷還有智慧語音提醒，是一支「會說話的牙刷」，全機有IPX7防水，電池只需3.5小時就能快速充滿電，且續航力可長達60天，就算出國旅行兩個月都不用擔心！

PTT網友對於Oclean電動牙刷的評價包含，「推薦Oclean One用了快三個月還不用充電」、「我買Oclean覺得app監控自己有沒有刷乾淨很不錯，身為牙齦萎縮刷牙太大力的人，推薦」、「Oclean用三個多月覺得滿意，現在有戴牙套，回診醫師都說維持得乾淨」。

8款電動牙刷比較一覽表（風傳媒提供）

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2022電動牙刷推薦》PTT激推的6大品牌，網讚「一隻用7年以上」！挑選方式、熱門品牌一次看】