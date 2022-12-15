iPhone 14車禍偵測和衛星傳送立功　美國兩人交通事故墮崖後獲救

12月14日下午發生的一起嚴重事故中的兩名人員獲救，並通過最新iPhone 14型號提供的新功能（包括通過衛星和碰撞檢測的緊急 SOS）進行定位。



事件發生在加利福尼亞州安吉利斯國家森林的安吉利斯森林公路上，一輛車在山邊滑過，墜入一個偏遠的峽谷約300英尺。車內的iPhone 14型號檢測到了事故，由於沒有蜂窩信號，因此通過衛星使用緊急SOS向救援人員提供了訊息。

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傷者通過衛星短信向蘋果的一箇中繼中心發送了緊急SOS，中繼中心的員工隨後致電洛杉磯縣警長部門尋求幫助。參與墜機的兩人被蒙特羅斯研究和救援隊找到，並用直升機救起。他們被送往當地醫院，接受輕度至中度傷勢治療，整個救援過程被錄像。

蒙特羅斯搜救隊證實，蘋果公司的緊急衛星服務顯得很有幫助，分享的推文顯示車輛從山上掉下來時遭受到廣泛的損壞。搜救隊表示，蘋果的呼叫中心能夠「為受傷者提供準確的緯度和經度」。

蘋果通過SOS功能的緊急衛星，最近被用來營救一名被困在阿拉斯加偏遠地區的男子，碰撞檢測功能已經成功使用了好幾次，包括一次是Redditor，由於警報，他在妻子遭受嚴重事故後幾分鐘就能夠找到她。

通過 SOS 的碰撞檢測和緊急衛星適用於所有 iPhone 14 用戶。當發生緊急情況並且沒有可用的WiFi或蜂窩連接時，可以激活SOS功能。

截至目前，通過衛星的緊急SOS已在北美、法國、德國、愛爾蘭和英國提供。它可以免費使用兩年，蘋果尚未提供有關未來收費的詳細訊息。

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