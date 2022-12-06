iOS將迎來新成員　Apple全新操作系統xrOS首曝光：為VR裝置做準備

據報道，蘋果公司已決定將在其即將推出的AR/VR頭顯上運行的軟件稱為「xrOS」，這是對該公司原來計劃的「RealityOS」或「rOS」命名的更新，而據說新系統很強很華麗。



這款頭顯將採用自己的專有操作系統，就像Apple TV和Apple Watch一樣，它將有一個專門的應用程序商店。「XR」是指擴展現實，與增強現實和虛擬現實都有關。

xrOS將會是Apple的VR裝置的作業系統：

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蘋果目前至少在開發3款AR和VR頭顯設備，開發代號分別為「N301」、「N421」和「N602」。

N301據傳為「Apple Reality Pro」，這個名稱已經出現在8月末的註冊商標申請文件中。該頭顯可能會與Meta Quest Pro競爭，並有望在2023年發布。

N602可能會是第二代產品，有望為消費者提供兩種選擇，一種是第一代的升級版，另外一種則是低價型號。

N421則有可能不是頭顯，而更接近於智能眼鏡。

業界認為，蘋果的首款頭顯設備已經進入開發後期，它將配備一對4K OLED顯示屏以及15個安裝在外部的攝像頭模塊，還有可能支持眼球追蹤和手勢功能。但第一代產品價格可能很高，最貴或將達到3000美元。

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