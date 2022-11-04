Apple提醒果粉：自家錶帶會干擾Apple Watch指南針　原因在這裏

11月1日消息，蘋果官方說明顯示，「指南針」App 會顯示你 Apple Watch 指向的方向、你的當前位置和海拔高度。但如果周圍存在磁鐵，可能會影響任何指南針傳感器的精度。而不少 Apple Watch 錶帶都帶有磁鐵。



但如果周圍存在磁鐵，可能會影響任何指南針傳感器的精度。而不少 Apple Watch 錶帶都帶有磁鐵。

Apple自家錶帶會影響Apple Watch指南針，原來問題出在這裏。

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Apple 的皮製鏈式錶帶、皮製迴環形錶帶、米蘭尼斯錶帶和早期的迴環式運動錶帶都含有磁鐵或磁性材料，因此可能會干擾 Apple Watch 上的指南針。

2019 年 9 月或之後推出的迴環式運動錶帶或任何版本的運動錶帶都不會影響指南針。

此外，這也提醒用戶，如果在活動中依賴 Apple Watch 的指南針，那麼要慎重選擇第三方錶帶。

「指南針」App 在 Apple Watch Series 5 及更新機型以及 Apple Watch SE 上提供。不過，「指南針航點」和「回溯」功能僅適用於裝有 watchOS 9 的 Apple Watch Series 6 及更新機型、Apple Watch SE 以及 Apple Watch Ultra。

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