2022年5款 Apple 停售產品　iPod Touch 走入歷史象徵時代的終結

蘋果每年陸續推出新品，如iPhone、iPad、Macbook、Apple Watch等產品都有更新，同時也有許多舊產品也早已不符使用需求，逐漸被淘汰。近日就有外媒盤點蘋果今（2022）年停產的5款產品及配件，其中包含了果迷熟知的iPod touch。



根據《ＭacRumors》報導，蘋果產品不斷推陳出新，在今年陸續停產5款產品與配件▼▼▼

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1）27吋iMac

蘋果在3月份推出Mac Studio和Studio Display之後，便停產27吋iMac，這是最後一款搭配Intel處理器的iMac。由於iMac Pro早在去年已停產，搭載M1晶片的24吋Mac成為目前仍在銷售的一體機台式電腦。不過，據彭博新聞記者Mark Gurman所稱，Mac Pro可能會在 2023 年重新發表。

2）iPod touch

iPod 於 2001 年 10 月首次推出，是蘋果最具指標性的產品之一，然而蘋果現在可以播放音樂的產品種類眾多，在5月宣布第7代iPod Touch停產，自6月起將該產品資訊從蘋果官網上刪除，代表著iPod Touch產品線正式走入歷史，象徵蘋果一個時代的終結。

3）Apple Watch Edition

Apple Watch Edition自2015年問世以來，憑藉金、陶瓷和鈦等更高階的錶殼脫穎而出，但今年已被蘋果首度推出的Apple Watch Ultra取代。

4）Apple TV HD

蘋果在今年10月發布第三代 Apple TV 4K 之後，便停售2015年推出的Apple TV HD 型號。Apple TV HD 是第一代運行tvOS，及支援App Store、Siri遙控器的Apple TV，在停產前的售價是149美元（約新台幣4,643元），但其僅限支援1080p畫質的功能已不符合現今的使用需求。

5）5W USB 電源轉接器

從iPhone 3G到iPhone 11系列的盒裝配件都附有一個5W電源轉接器，俗稱「豆腐頭」，蘋果自iPhone 12開始不再隨機附上5W充電頭，且蘋果受歐盟法規影響，最晚要在2024年全面改用Type-C充電口，因此蘋果已在多國停售這款5W充電頭。

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