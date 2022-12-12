Tesla Model Y 價格各地不同　差價可達6萬元　Tesla昂貴原因曝光

Tesla純電休旅車Model Y今年9月正式在台灣銷售，共有兩種版本車型開放訂購，標準配備新台幣229.99萬起，目前已可在Tesla台灣官方網站下定，首批訂單預計在12月5日交付。



對全球想購買新車的消費者來說，Tesla已經是相當受歡迎的選擇之一，除了相對環保的考量，車內也配備了許多高科技的功能。但價格部分，在不同型號或銷售地區開價又怎麼樣的不同？又是什麼樣的配備，影響了它們的價格？

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一輛Tesla在新加坡，跟一間套房一樣貴！為甚麼？

根據彭博社最新統整的數據，在全球各地最便宜與最貴的TeslaModel Y價差超過2.5倍。相較於台灣的Model Y最低價格約73,760美元，最高的Model Y底價在新加坡，大約103,130美元，而在中國，最低僅40,411美元。最高與最低底價相62,039美元（約192.2萬元新台幣）。

Model Y各地最低價格

Model Y各國最低價格（數位時代提供）

「新加坡和以色列等地的汽車價格通常更高，是由於關稅、稅收和註冊費等等高於中國與歐洲的關係，」市場研究公司Morningstar Research的股票分析師兼電動車委員會主席Seth Goldstein指出，「而市場供求以及競爭程度也會是定價因素。」

在新加坡買一輛Tesla可能會跟買一間公寓套房一樣貴。 新加坡的汽車之所以如此昂貴，也是因為汽車許可證的數量有限，以控制該島上的交通增長。 擁有汽車的許可證必須在每月兩次的拍賣中競標，而許可證的有效期限是10年，換句話說，新加坡的居民取得許可證之後可以擁有一輛車10年。而Tesla的許可證在2022年11月飆至創紀錄的116,577新加坡幣（約為84,704美元），幾乎與一輛Model Y差不多。

但是其實在新加坡，更便宜的電動車少之又少，尤其比起在尺吋與各種額外的功能，選擇有限。

金融專家Alexander Ang表示，Tesla在新加坡的開價確實很貴，但就新加坡的任何汽車來說，都不便宜，「其他製造商生產又有類似尺吋的電動車，會比Tesla貴，因為都會收取額外的經銷商費用，且他們的後座腿部空間也不大。」Ang補充，他不認為自己是Tesla的粉絲，但表示Tesla在駕駛體驗方面為他提供了「最物超所值」的服務。

中國競爭激烈，Tesla大降價求銷量

相比之下，中國除了是世界上最大的電動車市場，競爭也相當激烈。從比亞迪等傳統汽車製造商到蔚來汽車等新興企業，許多中國本土的競爭對手以不斷發布新車型和促銷活動，迅速逼近Tesla。根據中國乘聯會的數據，2022年1月到7個月，國內汽車製造商佔電動車銷量近80%。

Tesla近四分之一的收入來自中國，但今年在中國銷售量逐漸下滑，同時也因Tesla最近在上海的產能增加，需求逐漸比不上供應。

為了競爭，Tesla今年10月份在中國不只降低了售價，推出了一系列行銷策略來吸引客戶，例如延長對新買家的保險補貼、恢復推薦方案，甚至在電視上投放廣告以提振銷售。鑒於來自中國廣大市場的收入，Tesla必須維持甚至提振收入，以達到CEO馬斯克（Elon Musk）全球銷售額年增50%的目標。

根據上季（第三季）財報，儘管Tesla車輛交付量下降，Model Y的銷量依然亮眼。據BloombergNEF估計，這款SUV有望在2022年共售出76萬輛。

除了Model Y之外，Model S、Model X、Model 3也皆已在台灣亮相；Model 3屬於價格最實惠、系統也最簡單的型號，但不同的型號各自有不同的優勢。

Model S Plaid、Model S、Model X、Model Y 售價、特色一次看

Model S Plaid、Model S、Model X、Model Y 售價、特色一次看（數位時代提供）

鋰離子電池、材料、研發自駕⋯⋯Tesla貴在這

Tesla並不便宜，是由於製造成本與材料相當高昂。根據彭博社的拆解分析，Tesla最便宜的Model 3系列的材料和人工成本也高達2.8萬美元，其使用的鋰離子電池也價格昂貴。再者，Tesla在研發上投入了大量資金，研發自動駕駛、電池等，反映到了車輛的高價上。

但Goldstein指出，Tesla的其他主要市場可能還會再進一步降價。「如果2023年經濟持續放緩，可能會有更多商品價格下跌，因此（Tesla）生產投入成本將會下降，」他說。「如果這種情況發生，我預計Tesla和大多數其他汽車製造商將再次降價以提振需求。」今年稍早，馬斯克本人也暗示了這樣的可能性。

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