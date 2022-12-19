IE瀏覽器將在明年情人節徹底告別　堅守近30年　最大用途是這個？

1995年就開始服役的IE（Internet Explorer）瀏覽器可謂是所有電腦用戶的記憶，雖然它問題多多，也多半淪為其他瀏覽器的下載工具，但不管Windows系統怎麼變，IE瀏覽器一直陪伴着大家走到今天。



IE瀏覽器將退役，網民認為它的主要用途是這個。

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2015年，微軟推出了Edge瀏覽器來逐步取代IE，但IE卻一直並未從Windows系統中消失。不過，明年情人節過後，我們可能真的要和IE徹底說再見了。

此前，微軟已經數次提醒將在2023年徹底停用IE，但並未公布具體日期。不過根據微軟最新的更新文檔來看，2023年2月14日，就將是IE瀏覽器最後一天跟大家見面。屆時，微軟將通過Edge的一項更新來徹底封死IE。

不過，目前依舊有不少依賴IE才能打開的網站，為此，微軟在Edge瀏覽器中創建了IE兼容模式，不必太過擔心。

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