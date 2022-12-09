現在才買iPhone 14 Pro請三思　15 Ultra將有史詩級改變值得等待

由於蘋果供應商在中國工廠的生產問題，iPhone 14 Pro和iPhone 14 ProMax都是缺貨的，基本上每家商店都缺貨。如果您打算在假期贈送或收到 iPhone 14 Pro 型號，但還沒有收到，那麼您基本上不走運，因為它們要到 12 月下旬才能到貨。



事實上，隨著 iPhone 14 Pro 的延遲和高端iPhone 15型號的一些非常誘人功能的傳聞，您可能只想等到 2023 年 9月進行升級。我們已經概述了您可以期待的一些功能，這些功能可能只是您想要堅持的新功能。

傳聞中的iPhone 15 Ultra有何新改動？

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1. iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max今年需求如此之大的部分原因是蘋果將它們包裝了標準iPhone 14型號無法獲得的功能。更快的處理器、更好的相機和動態島使 iPhone 14 Pro 比類似 iPhone 13 的 iPhone 14 機型更具吸引力，同樣的趨勢也將持續到iPhone15 Pro 上。

事實上，蘋果可能會通過為iPhone 15 Pro Max提供比iPhone 15 Pro更好的功能集來進一步提升功能，有傳言稱它甚至可以取一個名字來反映這一變化 - iPhone 15 Ultra。如果您喜歡最新和最棒的產品，那麼可能值得等待Apple迄今為止最高端的iPhone。

2. USB-C

整個iPhone 15系列預計將在2023年過渡到USB-C而不是Lightning，因此，如果您喜歡在Mac，iPhone和iPad上使用單個充電器，那麼iPhone 15型號將很有吸引力。

蘋果正在做出這一改變，以遵守一項要求智能手機和電子產品使用通用充電器的歐洲法律，但該公司只為一個地區製造USB-C iPhone是沒有意義的，因此全球客戶都將受益。

所有iPhone 15型號都將配備USB-C，但現在有傳言稱iPhone 15 Pro型號將支持更高速的數據傳輸。例如，如果蘋果將Thunderbolt 3支持集成到iPhone 15 Pro型號中，傳輸速度可能會達到40Gb/s。只需USB 3.2，我們就可以期待20Gb/s的速度。

3. 更快的 A17 處理器

A16僅限於iPhone 14 Pro型號，A17預計將是iPhone 15 Pro型號獨有的。A17可能是台積電下一代3納米節點上的第一個晶片，這將提高性能並降低功耗。

4. 潛望鏡相機鏡頭

蘋果正致力於通過潛望鏡鏡頭技術改進光學變焦，這可能僅限於iPhone 15 Ultra。潛望鏡鏡頭價格昂貴且佔用空間，這就是為什麼蘋果可能會將其用作讓人們購買最高端iPhone的動力。

藉助潛望鏡鏡頭技術，蘋果可以提供多達 10 倍的光學變焦，高於當前 iPhone 14 Pro 機型的 3 倍。三星等其他製造商已經實施了這些遠距離長焦鏡頭，將其與數碼變焦配對，以獲得令人印象深刻的 100 倍變焦功能。

5. 固態按鈕

iPhone 15 Pro型號可以獲得額外的Taptic Engine，這將促進固態音量和電源按鈕，感覺像按鈕，但實際上不是。這是蘋果用於MacBook Pro觸摸板的技術，所以感覺就像你按下了一個按鈕，但沒有物理按鈕按下機制。

這是傳聞中iPhone 15 Pro型號的一項功能，它可以在按下某些按鈕時允許其他功能，並且可以提高防水性，儘管如何利用固態按鈕還有待觀察。

6. 其他傳言

關於iPhone 15 Pro型號還有其他傳言，其中一些比其他型號更可靠。以下是我們聽到的：

更耐用的鈦合金底盤；

彎曲的後邊緣取代了現有的方形設計；

高通5G調制解調器晶片；

無觸摸ID指紋傳感器；

沒有屏下面容 ID。

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