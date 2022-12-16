iPhone｜iOS 17 最新功能及支持機型名單曝光 Siri 將有這變化
撰文：中關村在線
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近日，海外爆料人曝光了一份iOS 17支持的機型名單，該名單中起步機型為iPhone SE2（A15）以及一代神機iPhone XR（A12），而此前保有量巨大的iPhone 6到iPhone X均已經不再支持升級。
據悉，iO S17將支持App多開，應用分身，此前一直被Android小伙伴們嘲笑的無法Whatsapp雙開終於要在iOS 17系統實現。
▼▼▼iOS 17最新功能曝光▼▼▼
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除此之外，Siri的喚醒詞將會從Hey Siri變成更簡短的Siri，即便喚醒詞變得更簡短了，大家日常使用Siri的頻率高嗎？
此前還有傳聞，iOS 17將會實現應用分屏，但我個人認為除了Plus和Pro Max大屏機型或iPad擁有這種分屏顯示都十分合適，但如果是iPhone的標準版這種應用分屏的實際意義在哪裡。原本屏幕就不大還要同時顯示很多東西，操控體驗也不會太好。
理論上如果想要嚐鮮最新系統和最新的功能，入手最新的iPhone肯定是沒有問題的，但iPhone用戶存在一個共識就是只要我不跟著升級，我手裡的iPhone就一直絲滑好用。
不得不承認，確實你不跟隨iOS的推送，大部分iPhone就能一直絲滑流暢，但如果長期如此，直到應用的使用環境發生變化的時候，你不得不做升級的考慮，到時候你手裡的Whatsapp無法和其他人共通數據的時候，你依然還要升級手裡的iPhone。
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