網傳Apple將取消或推遲iPhone SE 4　細機銷量低於預期是原因之一

蘋果將取消或推遲計劃中的2024年iPhone SE4的量產，蘋果分析師郭明錤今天在一系列推文中表示。郭明錤表示，他認為蘋果將推遲或廢棄該設備，因為iPhone SE 3，iPhone 13 mini和iPhone 14 Plus等中端和低端智能手機的出貨量一直低於預期。



郭明錤還表示，蘋果對iPhone SE 4的全屏設計將需要更高的成本和售價，因此蘋果可能需要對iPhone SE 4「重新考慮產品定位和投資回報」。郭明錤表示，降低不必要的產品開發成本也將有助於蘋果應對「2023年全球經濟衰退的挑戰」。

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多個傳言表明，蘋果正在開發新版本的iPhone SE，該設備將於2024年推出。蘋果正在開發一種看起來類似於iPhone XR的設備，其全屏設計取消了Touch ID Home按鈕，而是採用Face ID或Touch ID電源按鈕。

有傳言稱，iPhone SE 4可能配備6.1英寸LCD或OLED顯示屏，頂部有一個缺口，與當前的iPhone 14型號非常相似。蘋果對iPhone SE 4的計劃尚未最終確定，今年早些時候，蘋果分析師羅斯·楊（Ross Young）表示，蘋果尚未在該設備的OLED或LCD顯示屏之間做出決定。

蘋果在迷你iPhone 12和iPhone 13型號銷售不佳後停產了5.4英寸iPhone系列，有傳言稱，更實惠的iPhone 14 Plus銷量低於預期。出於這個原因，蘋果可以在2023年和2024年專注於其旗艦iPhone，推動iPhone SE系列的開發，或者使用更便宜的組件，這些組件的價格將低於計劃的設計更改。

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