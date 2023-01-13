Apple用iPhone 14 Pro拍新春電影《過五關》 Tim Cook發文這樣說
撰文：中關村在線
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1月12日晚間 蘋果新春電影《過五關》發布，本片由威尼斯電影節獲獎影片導演鵬飛執導，用 iPhone 14 Pro 拍攝。
庫克（Tim Cook）表示，「我希望大家能喜歡這個感人的故事，它彰顯了人性中的閃光點，追求抱負的力量，並提醒我們克服人生逆境背後所需要的努力。」
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iPhone 14 Pro不但支持 4K HDR，且能以電影行業標準的 24 fps 拍攝，擁有能讓焦點絲滑轉換的電影效果模式。
比前一代增大 65% 的傳感器，讓每一絲光線都得到善用。用完整保留的暗部細節，幫助完整交代故事的全貌。
點開運動模式，即使大幅度跑動跟拍主角，都有超穩定畫面輸出，給手持運鏡更大靈活度。
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