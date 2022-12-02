Steve Jobs親手編號Apple-1被拍賣　最終成交價或超過290萬港元

近日，RR拍賣行宣佈，將在最近一期的「Science and Technology」（科學與技術）主題活動中，拍賣一大批蘋果相關產品，其中最為矚目的是一台喬布斯親手寫下編號的Apple-1。



目前這台Apple-1已經開始競拍，據拍賣行預估，它的最終成交價格或許會超過37.5萬美元（約合291萬元港幣）。

由Steve Jobs親手編號的Apple-1，拍賣價達290萬港元。

+ 9

Apple-I是一種早期的個人電腦，由斯蒂夫·沃茲尼亞克（Stephen Gary Wozniak）設計並手工打造。沃茲尼亞克的朋友史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）則提出銷售這台電腦的主意。

Apple I是蘋果公司的第一項產品，在1976年4月於加州帕羅奧圖的家釀計算機俱樂部上展示。它於1976年7月以666.66美元的價位開始販售，原因是沃茲尼亞克喜歡重複的數字，而此價是在他們原先賣給當地一家店的500美元定價上做了1/3的提價。

Apple I約生產了200台。不像當時其他「愛好者電腦」以組裝零件的形式銷售，Apple I販售時已是有30個晶片且組合好的電路板。然而使用者仍需自行提供機箱、電源供應器、鍵盤及顯示器使它工作。有一可選的擴充電路板稍後以75美元的價格販售，它能輸出數據至外接錄音機做為存儲媒體。

今屆世界盃足球球膽由中國製造 球速為「史上最快」內藏這黑科技

+ 17

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】