Apple Watch Ultra 評測｜功能配置全面強大　運動領域的巔峰之作

今年蘋果在iPhone 14系列的秋季新品發布會上，帶來了一款全新的手錶產品——Apple Watch Ultra，相對普通版的Apple Watch Series 8，Apple Watch Ultra尺吋更大，耐用性更強，還有著更高的屏幕亮度，當然這一切的前提是，Apple Watch Ultra本身就是一款定位戶外和極限運動的手錶，極致堆料是意料之中的事情。



從專業運動角度來看的話，Apple Watch Ultra確實是智能手錶在這一領域的巔峰之作。 Apple Watch Ultra擁有內置雙頻GPS定位，支持GPS軌跡回溯；同時還有著強大的防水能力，可深達100米；配備86dB警報器，警報聲可傳至最遠180米，除此之外還有一大堆標誌性的戶外配置，比如指南針、全天候高度計、深度檢測、水溫檢測等等，當然還有關鍵的續航，低電量設置下續航時間最長達60小時，標準模式下也有36小時的續航，也算是蘋果手錶的一大「進步」了。

▼▼▼Apple Watch Ultra 完整評測▼▼▼

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如果說以前我們在挑選戶外運動手錶時，往往還是會優先去考慮Garmin或者其他品牌的專業腕錶，對智能手錶少有人問津，那麼Apple Watch Ultra的出現無疑改變了這種局面。不過話說回來，能翻山下海玩沙漠的Apple Watch Ultra在專業能力方面確實表現不差，但如果只是個普通用戶，平時也不玩極限運動，甚至連運動也很少，那麼Apple Watch Ultra還適不適合入手呢？

和iPhone手機一樣，Apple Watch Ultra的尺吋也要比普通款式大得多，擁有最大49mm錶殼 ，看起來更加敦實。如果你的手臂比較細，這麼大的錶盤就顯得有點不太搭調了，因此對於很多女生來說，適應它可能需要一段時間。當然，如果你平時佩戴45mm的手錶也覺得還OK，那麼佩戴Apple Watch Ultra也不是大問題。

設計方面，Apple Watch Ultra整體造型棱角分明，線條硬朗，鈦金屬的邊框搭配藍寶石玻璃鏡面非常堅固耐磨，比較適合戶外使用。

我手上的這款Apple Watch Ultra，附贈高山回環錶帶，橙色配色，雙層編織設計，表扣為鈦金屬材質，通過G字扣進行固定，最初佩戴時還有點不適應，但時間長了熟悉操作後，也能接受，不過編織錶帶不太耐髒，相較之下，還是矽膠錶帶更適合日常佩戴。

Apple Watch Ultra外形很吸睛，大大的個頭，粗獷的造型，很容易讓人一眼看出這款手錶的不同，如果你只是為了讓更多人輕易看到自己戴了最新款最貴的 Ultra，那目的確實是達到了。

當然，更大錶盤，更硬核的堆料，帶來了一個比較大的問題，那就是重。從實際佩戴來看，Apple Watch Ultra不僅比Apple Watch Series 8更厚，重量也十分「感人」。

Apple Watch Ultra本體有61.3g的重量，而45mm的Watch Series 8最重為51.5g，41mm的Watch Series 8最重為42.3g，看起來似乎也不是重了很多，但上手卻並不是這麼回事，如果你的使用場景只是在戶外，這個重量確實在可接受範圍內，但如果你平時戴著它工作娛樂學習，那麼就感覺手腕上綁了一個秤砣，那種沉甸甸的感覺還是很有存在感的。

好在，蘋果為Apple Watch Ultra選擇了鈦合金材質，很好平衡了重量和耐用性，倘若是不銹鋼，那重量可就不敢想了，想必不是一般人能駕馭的。

在功能性方面，這一點倒是Apple Watch Ultra的強項，Apple Watch Series 8有的功能Ultra不但有還會做得更好，比如Apple Watch Ultra擁有L1和L5的雙頻GPS精準定位，L1頻段下可以滿足日常大部分的定位需求，但如果到了高層建築物密集或者林木眾多的複雜環境中，L5就能提供更精準的定位精度，雙頻協作下實現更準確定位。

除此之外，諸如女性經期追蹤、血氧監測、心電圖記錄、環境噪聲監測等等健康功能也都支持，甚至如果不幸遇到車禍，Apple Watch Ultra的車禍檢測功能還會自動幫你聯繫緊急聯繫人或者緊急服務，不過需要說明的是，這裡很大一部分功能並非Ultra獨有，Apple Watch Series 8也同樣能做到。總之一句話，如果你沒事經常爬山、潛水、滑雪、戶外徒步、馬拉松，Ultra會比較適合，但如果平時你只是坐辦公室，甚至都不怎麼運動，那麼Ultra存在的意義就是「裝飾大於實際」。

最後還有一點大家可能比較關心，那就是Apple Watch Ultra的續航問題。從我這幾天的佩戴來看，正常使用下，Apple Watch Ultra堅持一天半沒問題，但此時電量也基本告急了，整體續航確實會比Apple Watch Series系列要強，但優勢也不是特別明顯，特別是對比國內那些動不動續航四五天甚至一個星期的智能手錶來說，Apple Watch Ultra的續航可談不上「持久」，我不清楚戶外用戶都是如何考慮的，但這個表現應該不足以滿足戶外長時間的使用需求。

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最後

Apple Watch Ultra有很多專業獨家的功能，但這些功能是為運動員和冒險而設計的，對普通消費者來說，花里胡哨的功能可能並不適合日常使用，甚至一年也不用不到幾次，因此花六七千買這一款腕錶，實質的意義並不多。這種情況下，Watch Series系列可能會是更好的選擇。

但話又說回來，如果你本身不差錢，只是想買一塊酷炫的智能手錶，也不在意Apple Watch Ultra的重量和厚度，或者乾脆只是想讓更多人知道你佩戴著一塊有辨識度的蘋果手錶，那麼Apple Watch Ultra就不僅僅只是一塊屏幕更大，續航更長的Apple Watch了。

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