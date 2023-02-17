家居電器的3大伏位　安裝冷氣要睇清楚　網紅家電你真係需要？

買家電這事不敢說100%，幾乎是99%的人都有過的行為，而其中絕大部分人也都會或多或少的遭遇各種不順心的伏位，今天我就給大家來整理一下，買家電最常遇到的三個伏位，希望大家能提早知道做預防。



首先來說說家電為甚麼會有伏位？其中絕大部分的伏位，其實就是賣家為了提升利益所給消費者創造出來的，對於一些不懂行的消費者而言，稍不留神就會多花錢，所以提前做功課就有助於避伏位。

▼▼▼家電三大伏位▼▼▼

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第一伏位：超高的安裝費用

安裝費的伏位是踩得人最多的，也是讓人最不爽的伏位，其中最多的安裝的就是冷氣機了，正常冷氣機自帶3米銅管，有的黑心師傅會將室內機和室外機故意裝遠，以此加項收費。而且如果冷氣機自身不帶0元安裝費用的話，自費安裝一般需要至少幾百元。這種情況就提前看好官方價目表，超了就投訴舉報。

另外一個安裝的伏位就是家電尺吋買大了，進不去電梯，需要拆窗戶，自己請吊機師傅來將貨物送到家，這種情況一般大尺吋電視遇到的比較多，大家買前請確認電梯是否能裝的下。

第二伏位：產品耗材太貴 更換一次可以換新機

一般這種伏位遇到比較多的就是淨水器和空氣淨化器以及打印機，這些產品前期可能買幾百甚至上千元，但使用一兩年後，濾芯失效，你想更換的時候發現，一個濾芯要你幾百塊的品牌大有人在，更換費用基本是新機的30-50%，遇到這種情況就非常尷尬，你肯定會猶豫是否要更換。

所以建議大家提查好品牌耗材的價格，有條件的話可以提前囤貨，避免一兩年後停產，變成稀缺貨，花費高價購買，如果實在不划算，比如超過50%，我個人建議直接更換新機器。

第三伏位：買前心頭好 買後就吃灰的網紅家電

抖音、小紅書等社交平台帶火了一大批廚房小家電，甚麼空氣炸鍋、麵包機、烙餅機等等，這些家電在美食博主們的操作下如夢如幻，讓你有種一秒變大廚的錯覺。

實際上很多家電都是擺拍出來的，自己用起來根本沒有那麼的美好和方便，這一塊小家電就是一個重災區，建議大家合理避開伏位，謹慎消費。

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