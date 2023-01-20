NOKIA C12發表　備IP52防水功能外　配Android Go系統售價極親民

NOKIA 今日在歐美發表了一款定價折合一千港元的入門級手機 C12，該機採用28nm工藝處理器，2GB + 64GB版本定價120歐元（約合1,016港元），並於德國與奧地利率先上市。



NOKIA C12 機身採用聚碳酸酯材質打造，尺寸為160.6 x 74.3 x 8.75mm，具備IP52規格。

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於規格上，採用6.3吋LCD 720p水滴屏，配備Unisoc SC9863A1 處理器，2GB RAM + 64GB ROM，搭載800萬像主鏡及500萬像自拍鏡頭，電池容量為3000mAh，並提供一日的續航力。由於 NOKIA C12 只有2GB RAM，所以將搭載 Android 12 Go Edition 系統。

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