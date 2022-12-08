電動伸縮F1.49大光圈人像鏡頭商品化　首作竟然是這非洲手機之王

即使 2022 年快要完結，但專為智能手機設計的攝影新功能仍接連面世。像拍攝人像相片擁有更佳散景表現的電動伸縮 65mm F1.49 大光圈鏡頭，就已成功商品化並搭載於零售產品上。



這次帶來手機用電動伸縮大光圈鏡頭裝置，並非港人用家熟悉的三星、小米、華為等廠商，而是主打非洲市場、有「非洲手機之王」稱號的傳音 Tecno 旗艦手機新作 Phantom X2 Pro。

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據廠方公佈資訊，該組電動伸縮人像鏡頭為採用 ISOCELL JN1 感光元件的 5,000 萬像 65mm 焦段 F1.49 鏡頭組，擁有手機少見的大光圈長焦拍攝能力。

國內爆料達人「數碼閒聊站」就在其微博帳號，展示了這款電動人像鏡頭的示範動態影像，短片中可看到該組 65mm 人像鏡突出幅度頗明顯，估計是為了遷就能以 F1.49 大光圈拍攝的鏡頭光學結構需求。

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