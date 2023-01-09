疑似三星Galaxy S23+實機照曝光　螢幕屏佔比更高　鏡頭這樣處理

最近網上盛傳將在 2 月 1 日發佈的三星年度重點手機 Galaxy S23 系列，在日前有疑似配備平面大屏的 Galaxy S23+ 可操作實機照片／影片曝光，讓用家能搶先目睹其外觀設計。



據海外爆料人 @gauravagrawalajt 在其 Instagram 帳號展示疑似 Galaxy S23+ 的可操作實機影片，能看到裝置採用了正面屏佔比相當不錯的平面面板中置開孔屏，同時機身四邊邊位的線條相當圓潤。

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影片下半部份就展示了疑似 Galaxy S23+ 的「關於手機」分頁，當中可看到「Galaxy S23+ 5G」產品名稱、及跟早前說法符合的「SM-S916B／DS」手機型號，讓影片可信式提高不少。

另外爆料人又拍攝了 Galaxy S23+ 機背部份，以影像編輯工具提高相片光源後，可看到手機用上傳聞中無模組設計縱向三鏡佈置，而且目測鏡頭突出機身並不明顯，或代表 S23+ 的整體完成度要比想像中更高。

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