手機發佈會的3個誇大宣傳點　屏幕亮度勿當真　明辨虛實最重要

俗話說這「廠家的嘴騙人的鬼」，相信很多朋友對這句話也是深有體會。買前王熙鳳，買回羅玉鳳。在發佈會上各大手機廠家肯定是「老王賣瓜自賣自誇」，避重就輕，不說誇大宣傳，也肯定是找自己產品強的地方賣力宣傳。我們作為消費者一定要擦亮雙眼，自己能夠明辨其中的虛實，避免被廠家忽悠，最終買到手自己吃虧。



1）屏幕亮度

大家有沒有印象，很多手機廠家在發佈會上都會宣稱自己的屏幕亮度達到了多少尼特(nit)，目前極限的廠家已經將屏幕做到了2000nit上下，即便是在戶外強光環境下依然能夠顯示清晰。確實屏幕亮度越高在戶外顯示越清楚，但大家一定要注意大部分廠家宣稱的屏幕亮度一般都是極限亮度，除非特殊實驗室環境下在段時間內會達到這個亮度，大部分時間手機屏幕是很難達到這個亮度，所以我們別太當真。

目前，我們可以買到的屏幕亮度最高的量產機型應該就是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max了，屏幕極限亮度可以達到2000nit。

▼▼▼手機發佈會3個誇大宣傳點▼▼▼

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2）遊戲高幀率

現如今，有哪個手機廠家發佈新品的時候不跑跑《王者榮耀》和《原神》的高幀率，總感覺這場發佈缺少點什麼。但是之前就有網友曾曝光過某品牌手機發佈會上宣稱《原神》可以跑到高幀率完全是在低畫質的條件下實現的。這也導致了很多廠家用《原神》秀肌肉的時候讓人們質疑。

當然，這也只是極個別廠家，大部分廠家得益於硬件性能的提升，大部分旗艦級別的手機的性能也都完全可以全開畫質跑滿幀。關鍵是目前支持120幀的遊戲數量真的不多，大多數還維持在60幀或90幀之間，大家不要盲目追高，畢竟軟硬件適配才能達到最佳效果。

3）快充性能

現如今除了蘋果手機基本大部分手機都已經普及了快充這個功能了，如果一家Android廠家推出旗艦手機快充性能沒上百瓦多少都會讓網友噴一下的。快充這功能雖然帶來了全新的使用體驗，甚至會改變你的使用習慣。

但截止到目前為止各大手機廠家的快充協議並不統一，也就是說各家手機想要發揮他們發佈會上宣稱的充電效果，就必須要用符合自家快充協議的充電配件（充電頭和充電線）。

除非廠家隨機配送，購買第三方充電配件的時候我們也要看清楚充電協議是否匹配，其實是給我們消費者提高了選購成本和難度，更不要說支持快充的充電寶，即便有支持百瓦以上的充電寶，那高昂的售價也不是所有用戶都承受的起的。

所以，目前普遍的做法是隨身帶上原廠快充頭，見到插座就充一充，時刻保持手機滿電狀態。

其實不管廠家如何宣傳，如果不是特別喜歡，我個人建議大家可以先等新品上市一段時間之後看看實際用戶的評論之後再去入手，「別看廣告，看療效」，我們才能避免踩坑。

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