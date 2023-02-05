3招教你解決長輩/父母手機不良Apps　除開啟簡易模式還可以這樣做

每次假期回家，必做的一件事就是幫助父母清理手機。當然，說是清理，但絕不只是打開手機管家按下「垃圾清掃」那麼簡單。



手機上很多看似常規的操作，對於上了年紀的父母來說其實並不簡單，一旦出現用機問題，如果身邊沒有子女的幫助，他們自己確實擺弄不了。而我們能做的，就是做好各種設置和引導，確保父母的手機可以保持長時間的穩定狀態不出任何問題。

▼▼▼3招教你解決父母手機的不良Apps▼▼▼

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1）老人模式一定要打開

大部分品牌的手機都支持專屬的老人模式，開啟方式一般也比較簡單，在「設置」菜單就能找到。不同品牌手機老人模式叫法有區別，如極簡模式、簡易模式、關懷模式等等，但功能和效果大同小異。最直接的功能就是字體變大，老年人大多眼神不好，變大的字體確實更方面日常使用。

不過對於我們來說，其對於App安裝的限制無疑更為重要。在下載軟件時，常規模式下一般點擊下載後就會直接進入下載程序，但在老人模式下大部分手機還是會提醒用戶是否繼續下載的，一定程度上也能幫助用戶阻止下載不良軟件。不過，該功能一般只能攔截自帶應用下載，一些第三方應用商城或者瀏覽器是攔不住的。

除去這些安全方面的功能外，有些品牌的老人模式還提供了一鍵撥號等實用功能。簡單來說，就是在一鍵呼叫功能中添加主要聯繫人，用到的時候可以一鍵呼出，無需再去聯繫人列表中翻找。以小米手機為例，在最新版MIUI14的極簡模式中，負一屏位置就讓給了「一鍵呼叫」，用戶可以在這裡添加最多9位聯繫人，非常方便。另外，在極簡（老人）模式下，部分機型的輸入法還會自動切換為手寫輸入，這一設計還是比較貼心的。

關於老人模式，很多主流APP也是支持的，比如微信、支付寶等，大家在設置時也可以留意下這些常用應用是否支持，順便也別忘了設置一下。

2）偷偷安裝的App，純淨模式來攔住

這裡就要用到目前大多數國產Android系統提供的另一功能——純淨模式了，在開啟這一模式後，系統會對第三方渠道App的安裝進行限制。同時也會檢查系統中已經安裝的App，防止其竊取手機中的個人信息。以小米手機為例，在設置中搜索「安全守護」即可開啟這一模式。

對於Android軟件市場的魚龍混雜，純淨模式是一個非常有效的反制措施，對於老年群體也非常友好，開啟純淨模式後，不用擔心父母因為各種誤點誤操作，從而導致安裝一堆垃圾軟件，把手機變卡不說，還有被騙的風險。

3）記住關閉通知推送和系統廣告

除去管住App安裝這一漏洞外，系統內自帶的廣告也常常會讓長輩們「中招」，下載不需要的App。Android手機系統廣告存在已久，但廠商很難捨棄這部分收益，所以系統廣告很難做到出廠即清零。幸好，不同Android廠商也提供了關閉廣告的方法，雖然系統不同，但關閉方式同樣八九不離十。

還是以小米手機為例，可直接在「設置」菜單中搜索「系統廣告」，關閉該選項後，一些常用系統工具就會減少推送。當然，也只是減少，並不會徹底關閉，大家也要注意這點。

以上就是長輩手機中需要設置幾個部分，方法很簡單，日常維護的好可以保證持久流暢不卡頓，用上一整年也沒問題。當然，這些方法也只是軟件層、系統層入手，相比較之下，來自硬件方面的幫助才是最重要的，比如大記憶體、大存儲手機或者搭載一個強勁的處理器等等。最後，目前主流品牌機型也大都支持遠程協助，類似的功能可以讓我們更容易幫助長輩解決手機問題。

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