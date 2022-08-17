3款自律神器防手機沉迷　自律打卡App推薦　手機定時鎖盒有無用？

近年來，隨著手機、電腦等電子設備的普及，手機已經成了人們必不可少的「穿戴設備」了，而有利也有弊，手機雖然大大方便了我們的日常生活，但同時也是一個極具誘惑力的「時間殺手」，到處可見抱著手機刷個不停的人，尤其是小孩子對手機很是癡迷，急壞了很多家長。



為了應對沉迷手機的不良習慣，幫助人們提升學習和工作效率，一些「自律神器」應運而生，不僅有可以鎖住手機的工具，也有幫大家養成自律習慣的APP，效果如何？我們一起來看看吧！

▼▼▼即睇3款自律神器▼▼▼

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1）手機定時鎖盒

顧名思義，就是把你的手機鎖在一個盒子裡，並設置好定時，時間未到就取不出來手機。這個方法比較適合缺乏自我管理能力的人，比如小孩子，或者考研學生黨，屬於一種強制性的防沉迷辦法。

你問來電話了怎麼辦？有些鎖盒留出了手機接聽電話的空間，但也只限於接電話。就像有一款比較火的「月光寶盒」手機鎖盒，還原了月光寶盒的外形和開合設計，外形復古美觀，還留有祥雲形狀的天窗用來接聽電話，是當下年輕人比較喜歡的一款自律神器，充電1小時續航1個月，且只有2次緊急開鎖機會！

2）時間管理器

所謂的時間管理器，其實說白了就是電子計時器，只不過在鬧鐘的基礎上增加了更多計時定時功能，外觀也更加精緻，平時放在桌面上，適合學生黨和上班族日常用來提升效率。

比如這種小小的立方體倒計時定時器，內置有重力感應裝置，只需要翻個面就能定時不同的倒計時，使用很方便。

還有綠巨人家的這款計時器，京東熱評10W+，不僅外形酷炫，功能也更加豐富，看來大家還都比較需要這樣一款桌面時間管理器啊~

3）自律打卡APP

除了上面的兩種自律「硬件」，軟件應用方面也出了很多款號稱能養成自律習慣的手機APP，比如【臉疼】——你可以在裡面立一個定期flag，同時主要支付一定金額的挑戰金，之後需要每天提交打卡記錄，如果漏打或到時間目標未完成，那麼你的挑戰金就會被圍觀者瓜分，這就屬於「金錢激勵法」了，不想讓錢打水漂就得每天打卡完成目標！當然，你也可以去圍觀別人的flag，去看看別人都在向著怎樣的目標而努力。

其他還有一些比如通過學習賺取貓糧來養貓的【Fatty Cat 】、克服拖延並完成通關目標的【拖延戰爭】、能超級詳細記錄你每次玩手機次數和發呆時間的【offscreen】等，大家不用一下子下載很多APP，選擇一個你喜歡且能堅持下去的就可以啦~

最後，希望大家都能合理使用手機，不要耽於享樂而誤了大好青春，不如找時間多去外面走走看看，讓手機陪著你記錄美好時光，而不是從手機裡看別人的美好生活，你說是嗎？

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