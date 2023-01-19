WhatsApp無需備份至雲端可將通話記錄轉新機 Android新功能曝光
撰文：Mobile Magazine
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一向以來 WhatsApp 備份通話記錄都要透過 Google Drive 來備份，而近期有外媒報導 WhatsApp 將推出一個備份新功能，就是可以將通話記錄備份到手機上。
▼▼▼WhatsApp現在可以直接將通話記錄轉到新機？▼▼▼
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心水清的網友都會記得，WhatsApp 在未有雲端備份之前，都是將通話記錄存到手機內，當用戶轉機時，只需將整個檔案轉到新機上即可使用。不過由於後期WhatsApp 將通話記錄加密及推出雲端備份功能，令大家不需用這個方法將通話記錄轉移。
不過近日有外媒稱，WhatsApp 於 Android 2.23.1.26 測試版更新中加入了通話記錄轉移選項，可以將聊天記錄傳輸到新的Android手機上，無需另外上傳到Google Drive。筆者預計，WhatsApp 的新的備份功能，將會比舊方法更方便將通話記錄轉到新機上，而這個功能仍在測試階段，具體推出日期暫不清楚。
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