Apple｜iPhone 用戶報告iOS 16存在大量Bug　所有機型都難逃一劫

據Macrumors報導，發布四個月後，iOS 16用戶繼續報告遇到了大量錯誤，包括鍵盤彈出窗口緩慢、隨機重啟、UI 故障、相機凍結等。



蘋果在9月發布了iOS 16，此後發布了多個後續更新，以解決錯誤和安全補丁。該操作系統的最新更新是 iOS 16.2，於 12 月 13 日發布。 iOS 16.2 帶來了新的自由形式應用程序、iPhone 14 Pro的新常亮顯示選項、新的鎖屏小部件、對印度的 5G 支持等等。根據用戶報告，除了最新功能外，該更新還帶來了許多錯誤和系統故障。

▼▼▼iOS 16被指存在大量Bug▼▼▼

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在Twitter，Reddit（1，2，3，4，5，6），MacRumors論壇（1，2，3，4）和Apple支持中，用戶表示，在最近的iOS 16更新之後，他們遇到了異常數量的錯誤和糟糕的系統性能。根據用戶的說法，這些問題範圍很廣，包括Spotlight搜索故障，鍵盤未出現在應用程序中，電池電量過多，相機應用程序凍結，焦點模式問題，Apple Music應用程序錯誤，HomeKit配件無法正常工作以及CarPlay故障。

在Reddit上，用戶報告說應用程序在打開後可能會凍結，或者在使用時完全崩潰。一位用戶指出：「這在更新到iOS 16.2後開始發生，我將在其中使用一個應用程序（發生在任何應用程序上），並且應用程序凍結幾秒鐘」。 另一位用戶又指：「是啊，太可怕了！我什至決定今年是將手機升級到14 Pro的一年，而且情況非常糟糕」。

用戶還報告了 iOS 16.2 更新後家庭應用程序的持續問題。更新的一項新功能是對家庭應用程序的架構進行了大修。蘋果在六月份宣布了新架構，承諾更快，更可靠的HomeKit性能。然而，在新應用程序發布後，用戶報告了配件無法正常工作的問題，迫使蘋果撤回更新。

用戶報告顯示，鑑於iPhone 8及更高型號支持iOS 16，問題不僅限於任何特定的iPhone型號。即使使用最新的高端iPhone，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，用戶也會遇到問題，包括用戶關閉應用程序時設備滯後的長期問題。

iOS 16.2 自 10 月以來在與開發人員和公共測試人員進行測試後於上個月發布。在 10 月、11 月和 12 月的 beta 測試期間，Apple 發布了五個更新，解決了測試人員報告的錯誤和問題。

鑑於iOS 16.2上某些用戶遇到的錯誤的性質，Apple可能會在幾週後發布iOS 16.3之前發布iOS 16.2.1。蘋果目前正在與開發人員和公共測試版成員一起測試iOS 16.3，只有一些新功能。

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