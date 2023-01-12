iPhone 16 系列傳出將配備屏下Face ID　Pro型號將率先採用新顯示

據The Elec稱，iPhone 16 Pro將採用屏下Face ID技術，以提供更多可用的顯示區域。



韓語報告解釋說，蘋果將在2024年將Face ID認證所需的組件直接移到iPhone的顯示屏下方。不使用時，Face ID的原深感攝像頭在顯示屏下方將不可見，顯示屏將與周圍的屏幕區域無縫連續。

報告澄清，iPhone 16 Pro上將保留前置攝像頭的顯示屏孔，但整體顯示區域和沉浸感將得到改善。它補充說，今年晚些時候從iPhone 14 Pro到iPhone 15 Pro的顯示屏切口將保持不變，因為屏下顯示技術尚未準備就緒。

▼▼▼iPhone 16 Pro將配備屏下Face ID？▼▼▼

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它還證實了iPhone 15陣容中的所有四款機型都將提供Dynamic Island的傳言，在2023年晚些時候將功能從iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max擴展到兩款標準機型。

此外，該報告補充說，一旦蘋果實施了屏下Face ID技術，它將採用底板攝像頭（UPC），從而消除目前iPhone上存在的所有顯示屏切口。

這與顯示器分析師Ross Young在 2022 年 5 月制定的路線圖一致。他概述了一個週期，蘋果每年在引入修改後的顯示屏切口或新的屏下技術時，將在Pro和非Pro機型之間交替

Pro型號將率先採用此類新的顯示創新，就像去年在iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max上首次看到的Dynamic Island一樣，而iPhone 14和iPhone 14 Plus則留下了與iPhone 13相同的「缺口」。這也意味著，在 2027 年左右設備擁有總可用顯示區域之前，顯示屏切口和底板技術的每種配置將在每部 iPhone 上最多持續兩代。

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