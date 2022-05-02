小米手環 vs Garmin運動手錶實測　250元跟4500元的差別在哪？

現在春天很多人都想練練，夏天秀出好身材。於是也想運動運動，但如果單純的手機記錄，是無法同步很多生理指標的。筆者恰好有個小米手環以及Garmin的Forerunner935手錶，記錄不同的運動，可以看到200多元和4500多元的區別。



手環記錄簡單（小米）

這裏先說一個結論：手環能記錄運動。但記錄的數據就不要和專門的手錶比了。手環使用起來是這樣的，操作界面可以說非常的清楚，並且是觸摸屏。

記錄的結果是這樣的。不知道大家有沒有覺得，其實和Apple Watch的有點像？其實這只是界面啦！關鍵看記錄的數據，基本上只有時間和心率這兩個指標，步頻什麼的都不準。

手錶記錄的運動數據（Garmin）

這裏手錶是結合了心率帶使用的。我們先來看數據項，這裏是騎車，有功率數據，如果是跑步，則會有步頻、步幅、騰空時間這些數據，這些數據，是評估您跑步的姿態的重要參數，比如步頻步幅偏高或是偏低，都是跑步姿勢不對的證據。

佳明（Garmin）所有的表記錄的數據都是這樣的。如果更高階，還可以同步Strava，或是佳速度這些專門的App，和其它跑友一起互相監督。包括線下的各種跑團，騎行隊伍，佳明的社區文化、社交搞的更好。

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詳細的數據是你花幾倍價錢的理由嗎？在我看來，如果你只是說簡單動一動，減減肥，並不是想多嚴格的訓練（其實訓練和飲食搞的不科學減肥效果會比較差），200的手環是足矣的。但一旦你想更科學的運動，那麼還請使用運動表。不一定非得佳明不可，手錶能連接更多的傳感器，讓你獲得更多的運動數據，進而科學訓練、提升運動表現。

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