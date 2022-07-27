智能手錶 VS 手環｜外觀、性能、功能與售價比較　認清需求最重要

隨著小米12S系列的發布，其實還有一款小米手環7 Pro與大家見面。我身邊就有朋友來諮詢我到底是該選擇小米7 Pro手環呢？還是一步到位選AppleWatch呢？相信很多朋友也都有著類似的困擾。



今天我就和大家一起來探討下到底是該選手環還是手錶。

▼▼▼手環 vs 手錶應該點揀？▼▼▼

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1）明確需求再去入手

無論你選什麼首先要明確自己想要什麼，這很重要，很多人盲目跟風，別人買了Apple Watch我也想要。買回家發現一天一充，續航太垃圾了，罵罵咧咧的掛上了閑魚，是不是身邊這種人還挺多的。我是覺得大家可以在選購前思考下自己到底想要的是什麼？你想要入手的產品是否能滿足你的需要，然後才是關注產品的細節、性能和售價。

2）手錶向左手環向右

言歸正傳，智能手錶和手環看似是同類的可穿戴智能設備，也都有著相似的功能，各種健康指標檢測和數據統計，但兩者之間在外觀、性能、售價等方面可以說是完全不一樣的存在。

3）具體對比

外觀方面

手環



擁有更輕巧的體積，帶來了更為輕盈屬實的佩戴體驗，甚至能做到無感佩戴，但由於體積較小其顯示屏可現實的內容也很有限，不過簡單顯示個數值或時間信息也是不成問題的



手錶



手錶則擁有更大的體積，錶盤也更接近日常手錶的錶盤尺寸，佩戴感覺上也更接近手錶，而得益於大體積，能夠裝下更多的大型傳感器，手錶能夠帶來更功能更為完善的數據測算和功能。



性能與功能

手環



現在的手環其實一在努力向手錶的功能靠攏，無論是運動數據的測算還是日常健康的檢測，但受制於其狹小的體積，手環可以塞進去的傳感器很有限，所以很多數據看似和手錶相近，但很可能是通過算法而不是傳感器來實現測算的，但由於功能相對簡單且顯示屏幕不大，功耗方面表現一直優於手錶。



手錶



前面我們說過了，手錶的優勢在於體積更大，能夠放入更多更強大的傳感器進去，從而實現更精密的檢測和功能的實現，但這也是一把雙刃劍，超多的傳感器和超大的屏幕都會讓其續航性能一直提不起來，至少Apple Watch的續航是最讓人詬病的。



售價

手環



整體手環的售價都在500以內即可搞定，即便算上配件也都比較親民，更適合大部分人日常佩戴。



手錶



但凡看上眼的基本都是四位數起步，這還不算各種常換常新的錶帶等配件，Apple Watch更是還有愛馬仕（Hermes）聯名款這種萬元級的手錶存在，總之整體偏貴，但手錶整體可商務可休閒可運動，適用性更廣一些。



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