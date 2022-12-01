智能手錶｜Apple、華為、小米3大品牌各有優勢　邊款先適合自己？

在近幾年，時尚設計、健康體驗、戶外運動等領域的生活好物格外受到消費者追捧，尤其是三種合一的智能手錶更是成為了人們熟知的智能穿戴設備。現今，國內有華為、小米、OPPO、京東京造、keep等品牌，國外品牌Apple、Samsung等也在國內佔有著非常重要的份額，可以說競爭非常激烈。



但是，硬要說目前智能穿戴市場最受歡迎的三個品牌，那麼80%的人都會選擇Apple、華為和小米這三個品牌，但是這三個品牌又應該如何選擇，什麼智能手錶更適合我們呢？

如何選擇智能手錶？

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1）Apple

Apple Watch是為數不多「賣手錶能買手機」的品類，雖然價格昂貴，但依舊備受用戶喜愛，佔據國內外智能手錶大半江山。造成這一局面的主要原因還在於Apple自研的芯片與系統，正是憑藉其高性能表現以及支持與各種iOS設備之間的互連交互體驗，和運動健康監測一塊內置的高精度傳感器，可以說Android的智能手錶幾乎無法對Apple Watch的市場地位造成任何影響。

今年Apple「科技春晚」帶來了三款新手錶，除了Apple Watch Series 8和Apple Watch SE是上一代的常規升級，還推出了全新的Apple Watch Ultra。

Apple Watch Ultra可以說是Apple開始對專業運動手錶領域下手的一個信號，屏幕更大，更亮，機身也更堅固，揚聲器和麥克風都更多，電池續航也更長，甚至還新增了一個可供用戶自定義的實體按鍵以及全新設計的應對不同運動場景的錶帶，並且續航也比起其它款手錶的18小時延長至36小時，在軟件更新後更可達60小時，以滿足戶外探險等人士需求。

2）華為

華為以構建「長續航+健康+智能」的智能手錶為主，推出了高端商務人群的WATCH數字系列和WATCH GT系列、運動人士的FIT系列和GT系列、主打專業健康的華為WATCH D以及兒童手錶系列，整體產品線佈局比國內其他品牌更加廣泛以及完整。

其中華為 Watch GT3是2021年年末時發布的，採用圓盤設計，輪廓極具線條感、棱角分明，更加地商務休閒，還升級8通道心率監測可以準確監測心率、血氧等數據。在今年3月還對其升級，帶來了被譽為「智能手錶顏值天花板」的華為WATCH GT 3 Pro陶瓷版，使其從另一端衝擊高端市場，並強化華為在用戶群體中的影響力。

同時，華為在本月還推出了首創了可拆卸設計的智能機芯——WATCH GT Cyber，主打超酷風格的外觀與百變的設計風格，通過了16項軍規測試，可以輕鬆駕馭各種城市和戶外場景。更重要的是在功能上，還內置了超100種運動模式，更支持五大衛星系統，包括GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS，再加上全天候健康檢測等特性，綜合水準可謂是非常高。

除此之外，華為在睡眠監測上搭載了TruSleep 2.0睡眠監測算法，能精準識別6大睡眠問題，提供個性化助眠服務及200+睡眠改善建議，可以算是目前較為精準的檢測算法了。

3）小米

相較於其他幾款手錶來說，小米無疑是裡面價格最便宜的，但穩定性和擴展性相較來說也是裡面較好的。不過，因為小米主要價位在千元，功能上就會有點差距，但作為運動數據監測還是綽綽有餘的，也屬於千元機裡面頗具性價比的產品系列。

小米目前主要的手錶有小米Watch S1、小米Watch S1 Pro以及小米Watch Color 2三款，小米Watch S1和小米Watch S1 Pro主打商務，另一款則以運動為主。

小米WatchS1 Pro作為「小米最美手錶」Watch S1的升級款，採用流線型的機身中框，提升了外觀的緊湊感，增加了常見於機械表的表冠，不僅使得外觀更美觀商務，還為此款手錶帶來了全新的操作方式。並且，該款手錶在原有的健康和運動基礎上進一步完善，帶來了更加精準的數據監測能力，還新增加了溫度檢測，這也是小米手錶首次加入該功能。

而小米Watch Color 2內置高雙頻GNSS芯片和多通道PPG生物傳感器，採用實時配速等方法優化，不僅能實現24小時實時心率監測，還能夠更快更準確記錄運動數據，支持全天候血氧監測、睡眠血氧監測、壓力監測，呼吸訓練，活力指標、女性健康等功能。

當然啦，這三款手錶各有各的優勢，通常來說是常用哪個品牌的手機就用哪款手錶，畢竟能帶來更完善的品牌生態獲得更好的使用體驗，除此之外，一款產品好不好用，跟一個人的主觀喜好以及習慣有很大關係，所以在購買之前首先要明確自己想要的功能、外形等要求。

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