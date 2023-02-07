彭博社稱Apple明年將推iPhone 16 Ultra　螢幕晶片提升價格也更高

AppleInsider報道，蘋果正在考慮將iPhone的Pro系列進一步向上延伸，一位可靠的泄密者消息堅稱它可能會在2024年上市。



自 2022 年年中以來的傳言，提出了蘋果可能將 iPhone 15 Pro Max 重新命名為「Ultra」型號的想法，作為更大升級周期的一部分。如果這個報告可信，蘋果可能會將Ultra名稱保留作為一個全新的型號。

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馬克·古爾曼（Mark Gurman）在周日的彭博社「Power On」時事通訊中寫道，蘋果已經考慮過，在其Pro系列中添加第三種選擇的可能性。Gurman表示，蘋果沒有重新命名Pro Max，而是「可以在兩款Pro型號之上添加更高端的iPhone」。

據稱，蘋果一直在內部討論更高端版iPhone的前景，有可能在 2024 年周期推出這樣的設備，而不是在iPhone 15這一代。

至於新的高端版本將與Pro系列相比引入了些什麼，Gurman猜測可能是提供了一些相機改進，更快的晶片和更大的顯示屏。他還提出，該機身可能採用完全無端口的設計，同時缺少Lightning和USB-C。

之前的iPhone 15 Ultra傳聞包括一個重要的外部設計，帶有彎曲的底部邊緣，鈦合金邊緣，USB-C或Thunderbolt連接，兩個自拍相機，一個潛望式長焦鏡頭和一個屏下Touch ID傳感器。

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