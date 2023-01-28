全球手機假期出貨暴跌　Apple按年跌15%　在主流品牌算表現最好？

Macrumors報道，根據IDC的數據，全球智能手機出貨量在假期期間遭遇了有記錄以來最嚴重的季度下降，在全球經濟低迷的情況下，蘋果也未能倖免於消費者需求的降溫。



該研究公司估計，蘋果在12月季度的iPhone出貨量為7230萬部，按年下降至8500萬部，與去年同期相比，出貨量下降了14.9%。

iPhone在第四季度出貨下降近15%，但原來這成績不算太差。

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總體而言，12月季度全球智能手機出貨量按年下降18.3%，略高於3億部。這一下降標誌著單季度有史以來最大的下降，並導致今年急劇下降11.3%。

「我們從未見過假日季度的出貨量下降，」IDC研究總監Nabila Popal在一份新聞稿中表示。「然而，需求疲軟和高庫存導致供應商大幅削減出貨量。」

根據 IDC 的數據，2022 年全球智能手機出貨量為 12.1 億部，這是自 2013 年以來的最低年度出貨量，原因是消費者需求、通貨膨脹和經濟不確定性受到嚴重抑制。

儘管假期艱難，但蘋果的市場份額保持穩定，該公司在 12 月季度以 24.1% 的市場份額保持了其作為頂級智能手機製造商的地位，比一年前增長了 1%。根據 IDC 的估計，今年蘋果的市場份額達到了 18.8%，而前一年為 17.3%，僅次於三星，三星在 2022 年的市場份額為 21.6%，而 2021 年為 20%。

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