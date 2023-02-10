iPhone 15規格曝光　除價格上漲外　高端型號備潛望式長焦鏡頭？

在今年9月，iPhone 15系列即將上市，2月9日業內曝光了iPhone 15全系全系的參數，還是很值得期待的。



外觀方面，對於即將到來的iPhone 15系列主攝凸起更嚴重了，但是攝像頭的參數更強了。iPhone 15和iPhone 15 Plus已經配備了4800萬像素的主攝像頭，據說這比目前的1200萬像素傳感器有明顯的改進。

其餘在屏幕、外殼等方面也有不同程度的升級。

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