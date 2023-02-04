iPhone用家不認同Android手機的3大原因　產品形象輸在起跑線

大家有沒有發現，現如今有個非常有趣的現象，那就是無論Android廠家怎麼努力堆料，但買iPhone的人連看都不看一眼。



你跟那些買iPhone的人說Android機早就不是以前的樣子了，現在性能和iPhone幾乎沒差距，散熱功耗也都不是當年的「拉垮青年」，但iPhone用戶幾乎不會認同Android手機，這是為什麼呢？我們今天就一起來探討下這個話題。

▼▼▼到底Android手機輸在哪？▼▼▼

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1）固有印象

由於早年間Android手機給人留下的固有印象：「山寨機扎堆」、「性能拉垮」等形象，讓Android手機時至今日依然高端不起來，加上Android手機廠家「吹牛式」的營銷手法，發布會上有多強大，實際到手就有多失望。最終導致很大一部分消費者懶得看Android手機。

2）部分功能閹割

眾所周知，中國內地的使用環境對Google旗下的Android原生系統其實是部分功能「閹割」的版本，不管甚麼版本的OS或UI其實都無法和原生Android系統相比，再加上各個廠家，各自為政，最終導致Android系統充滿了割裂感。

甚至一個廠家相同的系統，不同版本，給人的感覺都是跳躍的，代代在升級，每代都大變，這也導致很多人對於Android手機的印象就是除了發布會上，性能參數年年拔高碾壓友商吹吹牛之外，其實實際上沒什麼印象深刻的亮點，再加上Android廠家普遍愛「借鑒」，友商出個好功能拿過來微調下重新起個名字就是自己的新功能。

這也不能完全怪他們，畢竟市場需求複雜且龐大，他們的產品經理其實也不知道消費者具體想要什麼，只能玩拿來主義，別人成功的功能直接Copy風險最小。被閹割的原生系統加上充滿割裂感的印象，都讓iPhone用戶提不起興致。

3）機海戰術搞暈用戶

Android廠家只是處於自身利益推出機海戰術，與每年出4+1款新品的iPhone不同，Android手機廠家普遍都玩機海戰術，單挑挑不過iPhone只能靠量變發生質變，我一年出10款新機，總有一款能賣爆走量。雖然，這個戰術從廠家角度來看沒有問題，但對於消費者來講就是眼花繚亂。

一個型號手機後綴就能有好幾個XX標準版、XX Pro、XX電競版、XXS、XX SE、XX青春版、XX聯名版，更不要說很多廠家為了自己追逐高利潤還變本加厲的還玩子品牌戰略，同代手機機型推出的數量翻倍，配置上每一項都有微調，除非天天關注，真讓普通消費者上來挑，真的很難說不踩坑。

這也憑空增加了消費者選購的成本，原本我選手機只用半天，現在我要先同品牌對比，比完屏幕比電池比完電池比攝像頭，一同操作下來突然發現另一個品牌也有相似配置的機型...對於大部分用戶來講，其實對這樣的購買體驗都是負分！

不得不承認，iPhone並非一台完美的手機，其自身也有定價高、信號弱、沒快充等自身的問題，但iPhone手機整體綜合來看滿足了大部分消費者的日常使用需求，其強大的iOS生態至今沒有一家Android手機可以與之相提並論，以封閉系統帶來的更省心的使用方式，都讓iPhone對於大部分消費者更有吸引力。

再加上Android手機廠家參數上沒輸過，體驗上沒贏過的實際表現，買iPhone的用戶之後很少會考慮Android。當然，也有少數土豪用戶iPhone和Android雙修，也是個不錯的選擇。

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