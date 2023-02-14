iPhone 15都沒這功能　工程師魔改令iPhone支援USB-C及Lightning

AppleInsider報道，有傳言稱蘋果可能會在未來的iPhone版本中，從Lightning切換到USB-C，一位工程師走得更遠，為iPhone 12 mini增加了USB-C端口。



長久以來，Apple是否沿用Lightning，是許多人關心的主題，以及究竟iPhone什麼時候才會轉用USB-C。在周六（2月11日）發布的一段影片中，有人似乎急不及待，自己動手在iPhone上，實現同時支援USB-C及Lightning。

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該影片由ID為「Hyphaistos3672」的YouTube用家所拍攝。影片中是採用了iPhone 12 mini，但在底部有一個額外的連接口。在Lightning端口的一側，工程師自行將USB-C端口添加到組件中，從而製作出一個「TwinPort」設備。

為了完成這一壯舉，他拆解了iPhone，在新端口所在的底座上鑿了一個洞，增加了一個USB-C端口，將內部零件連接好，然後重新組裝。

最後，在影片中也能看到，原始端口和新端口在Mac和PC中都能用到。

該影片是在YouTuber工程師Ken Pillonel發布類似版本後浮現出來，他早前在AirPods Pro充電盒上用USB-C替換了Lightning。還曾在 2021 年將iPhone的Lightning端口改成USB-C。

這些影片是在Apple即將把USB-C添加到其硬件前發布。歐盟在2022 年 10 月確定法規，電源供應器必須統一使用USB-C，而印度方面也打算效仿。

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