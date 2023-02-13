初代Nothing Phone大賣2億美元　二代機進軍美國市場硬撼iPhone

去年以成為Apple替代品為口號，備受矚目的新創手機品牌Nothing推出了第一款手機Phone（1），成功收穫消費者及各路媒體的好評，如今他們透露去年營收成功翻長接近10倍，並預告新一代Nothing Phone將會在2023年底前正式登場。



「與2021年相比，我們去年營收幾乎成長了10倍。」Nothing創辦人裴宇在接受外媒《Inverse》採訪時表示，「去年我們營收超過億美元，相比2021年約2,400萬美元的成績，我們成長得相當迅速。我們已經出貨了超過100萬件產品。」

▼▼▼Nothing Phone 2進軍美國▼▼▼

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Nothing宣佈二代機Phone（2）今年底現身，登陸美國市場

Nothing去年推出Phone（1）時，特地跳過了競爭激烈的中美兩大市場，主攻歐洲及亞太，並順利打響了第一砲，但這不代表他們打算放過商機廣大的成熟市場，只不過是認為在邁出腳步前，需要累積更多經驗並做好更充足的準備。

而第一款手機的銷售成功、創紀錄的營收成長都提供Nothing更多前進的力量。《Inverse》指出，這證明了Nothing的產品確實有其受眾，銷量上的成功也讓他們在供應鏈與零組件廠商間更有影響力和話語權。

去年的好成績強化了Nothing獲得更多資源的人力，2022年裡Nothing的員工人數成長一倍達到400人，他們現在擁有更多人力來處理進入美國市場的一切需求，無論是物流、行銷、與電信商的合作。

「當你為美國市場開發手機時，你需要和電信商合作進行認證，將一些功能整合到作業系統中。過去我們沒有這樣的資源，但現在我們準備好了。」裴宇表示。

加上現在正是智能手機市場頹靡的時刻，IDC公佈的資料顯示，2022年第四季全球手機銷量大減18%以上，即使是2022全年也有11%的跌幅。除了經濟環境與供應鏈帶來的衝擊外，也反映出當代智能手機的發展似乎陷入瓶頸，人們對越趨雷同、缺乏新意的手機感到疲乏，失去購買欲望。

Nothing的研究也顯示，美國的手機市場可選種類不多，消費者對目前的市場狀態感到非常乏味、毫無興趣，他們認為這會是進攻美國市場的切入點，帶來眼睛一亮的硬體設計，同時用極具競爭力的價格提供給廣大美國消費者。

裴宇認為，Apple、三星等大廠礙於目前的規模與顧客，沒辦法嘗試過於另類的方向，而這正是像Nothing這樣的新創公司，能夠聚焦的地方，「這不是說我們更聰明或者大廠辦不到，而是這麼做對他們不合理。」

Nothing也一直都對美國市場很趕興趣，今年才在美國推出了測試計劃，讓美國消費者能搶先用299美元將Phone（1）手機帶回家，但他不支援AT&T的5G網絡，實際上還沒完成對美國市場的調整，只是讓死忠粉絲先嘗為快的一種辦法。

期待美國市場衝刺銷量，或成轉虧為盈關鍵？

裴宇預告，他們2023年底前將在美國推出第二款手機Phone（2），這會是一款比Phone（1）更高級的手機。「我們非常期待美國市場，因為這是一個大國。」裴宇指出，「我們的耳機銷量有3分之1來自美國，如果不在美國推出手機，相當於白白放棄這高達3分之1的銷量。」至於是否會在美國以外的市場推出，目前Nothing還沒有對此多加著墨。

獨特的外型設計是Phone（1）成功吸引大眾目光的核心，因此外界估計運用大量LED打造、能夠隨各種功能變換燈光的背面Glyph，也會在Phone（2）上登場。這次還可能開放第三方開發人員客製化燈光效果，賦予Glyph更多應用。

同時Phone（2）也會在軟體上有更多著墨。裴宇透露，一開始他們的行動團隊只有5名工程師，因此多數工作都得外包給其他公司完成，「但現在我們的軟體人才有接近100人，我找來許多曾經共事過的夥伴。」

以硬體吸引消費者跳槽後，他必須保證消費者在軟體上的體驗不會失望，事實上裴宇聲稱，他們內部開發的Android 13 Beta版本，用戶體驗的評價比之前半外包的Nothing OS要好得多。但他們終究人力有限，強調軟體上的更新需要時間，這必須一步步展開。

裴宇幾乎沒有對外透露Phone（2）的規格，不過他強調這會是一款更「高級」的手機，並透露他避免用「旗艦」一詞，因為這會代表Phone（1）不是旗艦產品，「以我們對產品的關注度來說，Phone（1）毫無疑問是旗艦產品，這也是為何我用『高級』一詞，強調升級的同時，它和Phone（1）仍然都是旗艦。」

成功在歐亞市場斬獲佳績的Nothing Phone，即將闖入全球最大的手機市場美國，這場戰役勢必將決定他們能否實現在2024年轉虧為盈的目標，為此做好萬全的準備再出發，或許一點也不為過。

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