掃地機器人3大選購攻略　配合App事半功倍　擁有這技術的必選

掃地機器人是當下很多人都想要去選擇的一個家電產品，關於掃地機器人該如何選擇，作為一個新興的電器很多人都弄不明白，今天簡單教大家三招，告訴大家如何選擇掃地機器人。



LDS激光雷達是必選

掃地機器人其實種類繁多，建議普通用戶選擇LDS激光雷達技術的產品，這種技術比較成熟，而且也有價格便宜的入門產品覆蓋，效果也不錯，性價比很高。

LDS激光雷達，簡單的來說就是讓掃地機器人有了眼睛和智慧，它就像一把尺子一樣，可以輕鬆精準的丈量你家的每一平方米的地面，讓地面實現90%以上的超高覆蓋率，比人工清潔的精準性要好太多了。

所以如果大家要買掃地機器人又不想花太多錢，真的建議看看便宜點的LDS激光雷達的產品。性價比真的不錯。

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人工前期干預要做到位

購買掃地機器人需要建立正確的認知，有部分消費者認為掃地機器人是智能科技的代表，所以它應該比人更加懂得如何掃地，如何避障。如果你認為掃地機器人是萬能的或者被商家的宣傳誤導了自己的認知，那麼我勸你趕緊改變下自己的思維。

掃地機器人是人類研究出來的產物，它無論多智能，其實都擺脫不了人類的思維和邏輯，它主要還是依靠程序設定和判定的方式來工作，所以在面臨不同的家居環境下，真的很難做到百分百像人一樣在家中做到很好的避障和防纏繞。

但纏繞物和障礙物對於掃地機器人來說是一個非常致命的行為，一旦被障礙物阻擋，掃地機器人就會失去工作能力。

所以使用掃地機器人前建議先讓掃地機器人空跑幾次，發現哪些區域是掃地機器人容易被困住的區域，這時候你就需要幫掃地機器人掃清障礙，讓他更好的工作，這才是正確操作，無論你的掃地機器人多貴多智能，這都是無法承諾百分百避障的。

APP功能要提前設置好

在眾多擁有APP的智能家電中，掃地機器人的APP功能和實用性是最強的，你可以理解為它是一個超強的遙控器，合理使用APP能做到事半功倍。

所以無論是年輕人還是老人，一定不要忽略掃地機器人的APP設置，真的是非常的重要且關鍵，掃地機器人好不好用，有一半都是歸功於APP的合理設置的。

關於APP的設置，其中最重要的就是虛擬牆、分區、禁區的設置，其次就是預約、產品的吸力強度和工作模式等等。

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