分析師指今年蘋果One More Thing是這產品　或與iPhone 15同發布

近日，天風國際分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)在海外社交媒體發文稱，蘋果第一代AR/MR頭顯設備在春季新品發布會上亮相的概率比較低，不過該產品在第三季度（秋季）發布會上亮相的概率正在上升，並且該產品有望與iPhone 15系列一同發布。



值得一提的是，還有報道稱，蘋果的首款AR頭顯將由立訊精密代工，不過首款AR產品的預估出貨量極低，可能是蘋果希望用首款產品最為發布會的One More Thing，來教教整個行業，AR產品到底該怎麼做。

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另外，蘋果也在同步研發第二代AR頭顯設備，並且新設備將會有高低兩種規格可選，預計第二代AR頭顯將與2025年發布。

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