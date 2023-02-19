Apple多年沒更新的五大產品　Pencil仲喺第二代　呢件恐怕被遺忘

雖然Apple的許多產品線最近都進行了更新，但近年來仍有少數設備和配件沒有收到硬件更新。



下面，我們匯總了Apple銷售的五種產品的列表，這些產品除了新的軟件功能外，還有兩年多沒有更新。該列表不包括仍然可用的上一代產品，例如iPhone 12。

▼▼▼呢五大產品已多年沒更新了......▼▼▼

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1）Apple Pencil

第二代Apple Pencil將於2018年10月與新的iPad Pro型號一起發布，即將推出四年半。

與原始產品相比，第二代Apple Pencil的一個關鍵功能是它可以磁性連接到選定的iPad上進行無線充電。用戶還可以通過雙擊第二代Apple Pencil的內置觸摸傳感器，在Notes等應用程序中的繪圖工具和畫筆之間切換。

目前還沒有任何關於新Apple Pencil的可靠傳言，因此目前還不清楚這款售價129美元的配件何時會更新。

2）Mac Pro

自2019 年 12 月上市以來，Mac Pro 現在已經使用了三年多，是Apple銷售的最後一款基於 Intel 的 Mac。高端台式機塔預計將在今年更新Apple的M2 Ultra芯片，這將使它成為有史以來最快的Mac。

據彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）稱，新的Mac Pro可能會在今年春天與macOS 13.3一起發布。他說，新的Mac Pro將具有與2019年型號相同的設計，但缺乏用戶可升級的RAM，並且可能不支持外部GPU。目前還不清楚Apple是否會繼續銷售該電腦的機架安裝版本。

3）Pro Display XDR

Apple於2019年12月與Mac Pro一起發布了Pro Display XDR，使其已有三年多的歷史。該顯示器的起價為4,999美元，具有32英吋的屏幕尺吋和6K分辨率，但它沒有攝像頭，支架需要額外支付999美元。

去年12月，古爾曼表示，Apple正在開發多款新的外接顯示器，包括將配備Apple矽芯片的Pro Display XDR的更新版本，就像更便宜的Studio Display擁有A13芯片一樣。但是，目前尚不清楚新的Pro Display XDR何時發布或具有其他新功能。

4）AirPods Max

AirPods Max於 2020 年 12 月發布，現在已經使用了兩年多。Apple的頭戴式耳機此後沒有收到任何硬件更新，在美國的售價仍為549美元，有綠色，粉紅色，銀色，天藍色和深空灰色可供選擇。

上個月，著名的Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示，第二代AirPods Max的大規模出貨可能會在2024年下半年或2025年上半年開始，但總有可能更快地推出新的顏色選擇。

新的AirPods Max可以採用第二代AirPods Pro的幾個功能，例如H2晶片，改進的主動降噪，自適應透明模式，對話增強，皮膚檢測傳感器，更長的電池壽命等等，但還有待觀察新的AirPodsMax究竟引入了哪些改進。

5）HomePod mini

HomePod mini於 2020 年 11 月發布，現已躋身於使用兩年以上的當前一代 Apple 設備列表中。較小的支持 Siri 的智能揚聲器仍然以 99 美元的價格出售，自推出以來沒有收到任何硬件更新，儘管它在 2021 年 11 月確實獲得了新的藍色、橙色和黃色選項。

根據古爾曼的說法，Apple目前沒有開發新的HomePod mini，但它最近確實啟用了揚聲器中的溫度和濕度傳感器。

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