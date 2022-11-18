華為／小米／OPPO／vivo 摺疊屏手機全面比較　價格高低各取所需

說到智能手機在形態上的最大改變，摺疊屏肯定是不少人想到的第一個答案。而從2018年第一台摺疊屏手機誕生到現在，4年時間使這一品類變得足夠成熟，市場上的主流品牌也都推出了自己的摺疊屏產品。



因此，現在可以為市面上的摺疊屏產品進行一次橫向對比，看看「從嚐鮮到常用」的它們，在使用體驗上能否達到旗艦手機的水平。這一次橫評我們選擇了摺疊屏產品中最為大眾的橫折品類，挑選了「堆料優先」的vivo X Fold+、「形態優先」的OPPO Find N、「輕薄優先」的小米MIX Fold 2以及目前市售最貴摺疊屏之一的華為Mate X2，總價格接近5萬元人民幣。下面就和我一起看看不同設計思路下的四款摺疊屏機型在表現上有哪些不同吧。

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1）設計：在同一套設計中挖掘新意

雖然我們本次選擇的四款摺疊屏機型都採用了橫折設計，但它們的相同之處也就僅限於此了。實際上也恰恰是外觀上的不同最為顯著的區分了它們的設計取向。考慮到摺疊屏產品的結構更加複雜，我這次會從尺吋、重量、摺痕這幾方面來分開討論。

考慮到摺疊屏產品最大的賣點就是屏幕，這四款產品的尺吋自然也圍繞這屏幕來定義。經過幾年的發展，各大廠商都意識到了外屏的重要性，本次參與測試的四款產品都沒有使用細長的「遙控器」外屏，vivo X Fold+、小米MIX Fold 2、華為Mate X2均為21：9，而OPPO Find N由於追求小巧，採用了18：9的屏幕，看影片黑邊更小。

由於外屏尺吋接近，因此vivo X Fold+、小米MIX Fold 2、華為Mate X2的內屏尺吋也十分接近，均為8英吋左右。 OPPO Find N的內屏尺吋稍小，為7.1英吋。不過由於屏幕比例更加接近橫屏，在看影片等場景中反而更有優勢。

厚度方面，OPPO Find N由於尺吋更小，不可避免的獲得了全場最厚的15.9mm摺疊厚度，不過搭配更加圓潤的外觀設計，也並不會讓人感覺過分厚重。華為Mate X2與vivo X Fold+在摺疊厚度上較為接近，但華為在這裡用了個「小花招」，Mate X2採用的楔形設計使其在最薄處的摺疊厚度僅有13.6mm，展開狀態下最薄處更是僅有4.8mm。

不過如果說到薄，那還是得看看小米MIX Fold 2，摺疊狀態下11.2mm的厚度和戴著稍厚手機殼的直板手機幾乎沒有區別，展開後5.4mm的厚度更是讓人有種在拿著一張紙的感覺。而考慮到USB-C接口的限制，相信這個厚度在很長一段時間內都會是摺疊屏手機的極限了。

看過了這四款產品在尺吋上的不同，其重量表現也就不難猜測了。但我首先需要在這裡聲明，除非你是那種手持貼膜帶殼iPhone 14 Pro Max無壓力的「壯士」，否則當前的橫折摺疊屏產品對手腕的壓力還是要大於直板手機的。 vivo X Fold+擁有全場最重的311g重量，這大概也是硬件規格拉滿所必須要付出的代價；華為Mate X2在續航上削減部分規格後，重量也隨之下滑到295g；OPPO Find N由於有著全場最小的機身尺吋，重量進一步減輕到275g；小米MIX Fold 2 262g的重量其實已經是目前摺疊屏機型裡最輕的，但由於其機身厚度過於震撼，所以反而顯得它的重量不夠出彩了。

至於摺痕問題，作為摺疊屏手機的資深用戶，我自己的使用感受與大多數摺疊屏用戶一致：買之前會關注，使用中不在乎。畢竟根據我個人的使用來看，摺痕明顯與否，主要取決於你所處環境的光源情況。在無直射光源的室內，即使是初代MIX FOLD的內屏摺痕也並不過分引人注目。並且由於這四款產品都採用了水滴鉸鏈設計，其摺痕控制也都算得上是目前的第一梯隊。不過如果你確實對摺痕十分敏感，建議還是去店裡實際體驗後再決定。

總的來看，從外形上就可以看出四款產品在定位上的不同，堆料向的vivo X Fold+和華為Mate X2就難免要在厚度上做取捨；小米MIX Fold 2的定位自然是極致輕薄，實際也做到了令人驚艷；OPPO Find N則另闢蹊徑，通過特別的尺吋設計實現了兼顧小巧與大屏。你最喜歡哪一種呢？

2）體驗：形態決定用法

如果說摺疊屏手機的設計決定了你的雙手舒適與否，那麼摺疊屏手機的軟件體驗就直接決定你使用手機時的心情是否輕鬆。作為發揮其形態優勢的重點，摺疊屏手機軟件優化的重要性怎麼形容都不為過。具體到功能層面，雖然各家產品所提供的都大同小異，但由於細節優化與實現方式的不同，使其在體驗上仍然有著明顯的區別，下面就來和我一起看看吧。

在手機操作的第一界面——桌面上，四款產品就已經存在了明顯的差別。如果將外屏所顯示的桌面稱為一頁的話，OPPO Find N與華為Mate X2在展開內屏後會直接拉伸這一頁，而vivo X Fold+與小米MIX Fold 2則會顯示兩頁的內容，並且四款產品均無法切換這一設定。

在摺疊屏手機標配的分屏功能上，四款產品最大的區別其實是觸發方式。 OPPO Find N有著最為直覺的雙指中間下滑，vivo X Fold+是三指中間上滑，小米MIX Fold 2是三指向右滑動，華為Mate X2則是從屏幕底部中間向左上角滑動。對於經常使用分屏功能的用戶來說，除去華為Mate X2外的其他三款機型都提供了保存分屏組合到桌面的功能。

OPPO Find N的雙指中間下滑分屏（中關村在線授權使用）

至於小窗功能，由於已經在直板手機上發展多年，各家表現已經十分接近。四款產品都能通過屏幕兩側邊緣全局呼出小窗，區別僅僅是使用觸發條還是拉住長按。除此之外，如果想將當前應用小窗化，OPPO Find N可以四指捏合，華為Mate X2和小米MIX Fold 2則是從屏幕底部中間向左上角滑動。

Find N僅需四指捏合即可快速將應用切換為小窗（中關村在線授權使用）

摺疊屏標配的「平行視界」功能，四款手機均有搭載。適配應用基本囊括了國內主流的影片、即時通訊以及購物App。不過這一功能在購物App中出現了一個問題：由於採用新頁面從左到右的邏輯，導致用戶無法同時在兩側的窗口操作，否則就會被覆蓋。針對這一點，華為在屏幕頂部中央加上了一個開關，點擊即可將左右窗口解綁，解決了這一問題。

由於摺疊屏手機的特殊形態，使其在影像方面也衍生出了一些獨特玩法。四款產品都內置了「後攝自拍」功能，可以調用後攝進行自拍，效果更出色。除此之外，外屏預覽功能則可以有效避免男生給女朋友拍出各種奇怪照片的慘案，但華為Mate X2居然不支持這一功能，這還挺令人意想不到的。

除去這些大家都有的功能外，OPPO Find N與vivo X Fold+由於採用了可懸停鉸鏈設計，還可以衍生出不少有趣的懸停玩法。例如在影片App中，兩款產品都可以將內屏折至90度，將手機懸停放置於桌面上，上半屏觀影，下半屏則變身觸控板，可以通過滑動/點擊控製播放進度、音量、亮度。而在影片通話時將手機摺疊為懸停態，即可實現上半屏顯示影片通話內容，下半屏點擊控制靜音、音量、共享等操作。

（中關村在線授權使用）

在系統提供的第一方適配外，OPPO Find N與vivo X Fold+還提供了對帳篷模式的支持，讓用戶可以自由擺出自己想要的姿勢，使用上更加方便。

而在不少人關注的應用適配問題上，由於安卓的高開放性，應用開發者在開發時就做好了適配各種分辨率的準備，加上摺疊屏市場的發展，主流應用基本不會出現適配問題。而面對遊戲這樣的特殊應用，四款產品也都在系統中提供了應用顯示比例選項，可以根據應用需要在全屏、4：3、16：9之間自由切換。

其他細節方面，各家基本都提供了適用於摺疊屏的動態壁紙、適配內屏輸入的輸入法皮膚，對於當前售價仍然偏高的摺疊屏產品來說，這也算是必備的儀式感了。

這一部分說得可能有些細碎，但在我看來，正是這些細節才體現出摺疊屏產品間的體驗差異。總體來看，現在在摺疊屏手機的軟件層面，留給手機廠商這些第一方的工作已經不多了，無論是在大屏的利用還是形態玩法上，大多數摺疊屏用戶急需的功能都已經實現。接下來生態發展的重點還是在開發者身上。廠商們無疑也看出了這一點，米OV聯合BAT成立的「金標聯盟」就是廠商努力的體現之一，至於成效如何，只有時間才能回答。

3）影像：或許這就是各家的影像「次旗艦」？

作為各大手機品牌的旗艦產品，當前旗艦市場影像能力內捲的情況摺疊屏手機自然也逃不掉。本次測試的四款手機都做到了主長廣三攝齊全，華為Mate X2與vivo X Fold+兩款堆料向產品更是加入了潛望式長焦鏡頭，可以看得更遠。接下來我們就通過樣張來看看四款手機的影像表現。

首先是白天場景下的主攝表現，在全部開啟自動模式，打開AI色彩的情況下。 vivo X Fold+、OPPO Find N與小米MIX Fold 2的色彩飽和度都比較高，而華為Mate X2的色彩則較為寡淡，雖然當天的真實場景並沒有那麼艷麗，但華為的色彩也有些過於寡淡了。

長焦鏡頭下，OPPO Find N出現了一定程度的過曝傾向，小米MIX Fold 2的色彩飽和度過高，華為Mate X2的白平衡則有些漂移，照片整體發黃，整體觀感最佳的是vivo X Fold+。

夜景模式下，OPPO Find N有輕微的過曝傾向，華為Mate X2的色彩依舊寡淡，而小米MIX Fold 2的成片中房檐處的暗部細節有明顯的丟失，整體觀感最為舒適的還是vivo X Fold+。

最後我們來看看影像聯名所帶來的特殊功能。小米MIX Fold 2與小米12S系列一樣，搭載了全套的萊卡相機，色彩模式、濾鏡、萊卡水印一個不少，雖然拍攝能力不是第一，但在格調上絕對拉滿。 vivo X Fold+則擁有T*鍍膜加持，肖全濾鏡以及四款蔡司鏡頭包也全部搭載，對於人像拍攝幫助不小。華為Mate X2擁有萊卡標準、萊卡鮮豔、萊卡柔和三個濾鏡，不過在實際拍攝中表現並不明顯。 OPPO Find N由於沒有聯名，所以並無這方面的功能，不過考慮到OPPO已經與哈蘇達成合作，相信在下一款產品中會進行補全。

總體來看，本次參與測試的四款產品雖然在影像能力上還無法與影像旗艦相提並論，但也算是實力強勁，差距更多體現在風格的不同上。尤其是vivo X Fold+，憑藉其優秀的綜合標下，我覺得稱之為「影像次旗艦」並不過分。

4）續航：沒你想得那麼差

對於摺疊屏手機來說，續航顯然也是用戶關注的重點。人們總會習慣性將摺疊屏手機與續航差聯繫在一起，有這樣的想法其實並不奇怪。市面上現在可以買到的平板電腦幾乎都將超大電池作為賣點，動輒6000mAh甚至10000mAh的大電池是手機所難以企及的，實際使用中，這些平板電腦的續航很難稱得上出色。相比之下，現有的摺疊屏手機電池最大不過5000mAh，同時又擁有大小兩塊屏幕，似乎註定了續航差。

的確，採用內折設計的摺疊屏手機為了滿足用戶在不同場景下的使用體驗，通常都會配備內外兩塊屏幕，不過在99%的情況下，內外兩塊屏幕都不會同時開啟。因此我們可以確定，摺疊屏手機所增加的功耗基本集中在更大的內屏上，內屏的功耗水平決定了摺疊屏手機的續航水平。

為了真實衡量摺疊屏手機的續航水平，我設計了全新的測試模型。根據不同場景交替使用內外屏，更真實的體現摺疊屏手機的續航能力。測試項目包含內屏看B站60分鐘、外屏刷抖音50分鐘、外屏QQ聊天30分鐘、外屏刷微博30分鐘、內外屏拍照各15分鐘、內屏《王者榮耀》60分鐘、外屏刷淘寶30分鐘，總計測試時間5小時。

在測試完成後，vivo X Fold+憑藉最大的電池和能效比更好的驍龍8+處理器獲得了最多的51%剩餘電量；緊隨其後的是同樣搭載驍龍8+但電池稍小的小米MIX Fold 2，剩餘電量為49%。

續航力比較（中關村在線授權使用）

而在充電速度上，由於四款產品的電池容量接近，因此充電功率的大小就成了影響成績的主要因素。 vivo X Fold+憑藉80W快充在30分鐘內即可將手機從1%充至98%，緊隨其後的小米MIX Fold 2則在30分鐘將手機充至86%。值得一提的是，我購買的這台華為Mate X2 5G典藏版儘管售價高達18499元人民幣，卻並未附贈充電器。如果想要激活其擁有的55W快充，必須自費購買官方的66W快充頭。

除去有線充電外，vivo X Fold+與OPPO Find N還提供了對無線充電的支持，其中vivo X Fold+更是提供了滿血的50W無線快充，即使不插線也能快速回血。

5）價格與優惠：最低6999元人民幣即可入手摺疊旗艦

說完了各種對比測試，我們再把目光轉回購機優惠上，畢竟能省錢才是王道。這裡我們以基礎版本為標準，看一下京東商城上四款機型的優惠情況。

截至文章發布，OPPO Find N提供定金優惠活動，100元定金可抵700元，8GB+256GB版本到手價為6999元人民幣，還可以額外獲贈官方保護殼及80W SuperVOOC車充。 vivo X Fold+ 12GB+256GB版本為9999元人民幣，當前現貨供應無優惠。小米MIX Fold 2 12GB+256GB版本預約價為8999元人民幣，還有6期白條免息分期和MIX Fold 2尊享禮包贈送。華為Mate X2目前在華為官方京東旗艦店無貨，而在京東自營上12GB+512GB典藏版（無充電器）的售價為23388元人民幣。

總體來看，雖然各家優惠力度不同，但在雙11期間入手OPPO Find N無疑是最值得的，感興趣的朋友千萬不要錯過。

5）最後

經過上面的測試，我認為本次參加橫評的四款產品都做到了「從嚐鮮到常用」，可以為用戶帶來無明顯短板的使用體驗。而在此之外，得益於摺疊屏的全新形態，廠商們也有更大的空間進行優化，從而為用戶帶來更多新鮮有趣的功能。並且從價格上來看，摺疊屏似乎也不再只是一個「昂貴玩具」了，四位數的定價也讓更多的用戶願意去嘗試下摺疊屏這種全新的手機形態。

而對於想要選購摺疊屏機型的用戶來說，四款產品也各具特點。如果你希望選購一款各方面配置拉滿的摺疊屏手機，同時不介意相對厚重的機身，那麼vivo X Fold+自然是首選；如果你是華為生態的資深用戶，華為Mate X2最為合適；如果你追求小巧便攜，OPPO Find N不會讓你失望；而如果你需要極致輕薄，那麼小米MIX Fold 2才是最好的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】