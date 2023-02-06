智能手環一文看清　OPPO、華為、小米各款型號外觀及功能一覽

小米集團高級副總裁、手機部總裁曾學忠在小米手環銷量累計達到1.4億隻與小米手環7系列即將發佈時提到：手環一直是穿戴領域裡最重要的形態之一，它集便攜性、低功耗、核心健康指標實時檢測、身份ID識別控制、入門門檻低等特性於一身。



正是因為如此，智能手環自開發以來，隨著軟硬件不斷迭代升級，讓它越發受到許多用戶青睞。可這「玩意」真的有用嗎？對於我們用戶而言，到底要不要買它呢？先別著急，我們可以從以下幾個問題來全面認識甚麼是智能手環。

▼▼▼全面認識智能手環▼▼▼

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問題1：甚麼是智能手環？

通俗來講，智能手環是一種穿戴式智能設備。其借助內置搭載的傳感器，並通過有線/無線等連接方式，即可將記錄/感知的數據同步到手機/iPad/電腦等智能設備中，從而讓我們可以做到全天候24小時監測，並可以根據這些記錄的數據讓我們更智能、便捷的了解自己的身體狀況。

而由於智能手環整體形態相較於手錶會更加輕巧，所以其售價也會相對「親民」，均價都在200元上下，再加上各大廠商近年來技術不斷發展，使得智能手環擁有智能手錶80%的功能，卻相較於智能手錶至少1/3。

問題2：該怎麼挑選智能手環？

不同於智能手錶，各大廠商在設計智能手環時，大多為其採用的都是矽膠材質。因為其不僅更加柔軟親膚，而且還方便我們進行清洗。值得一提的是，以小米為例，小米手環7全系基礎腕帶均支持抗菌功能在腕帶中加入銀系玻璃載體抗菌劑，對大腸桿菌和金色葡萄球菌抗菌率超過99%。

當然在配置方面，續航和防水也是我們挑選的重中之重。目前市面上的智能手環至少都擁有7天的續航能力，更好一些的則會擁有12-14天以上的使用時長；而對於一款需要我們進行日常佩戴的智能設備，其當然得擁有出色的防水性能。目前大多數智能手環配置的都是生活防水級別，稍微好一點的則是50米防水，能達到IPX8級的智能手環價格都不菲。

問題3：智能手環究竟能幹甚麼？

對於目前大廠商的新款智能手環而言，其功能已經非常豐富了。我們可以將其運用場景主要分為：智能生活便捷使用、日常健康監測、運動監測及運動輔導、裝飾。

在智能生活便捷使用方面，OPPO 手環2在細微的生活細節中也做了一些定制。比如在電競模式中游戲時提供角色復活/起飛提醒，記錄遊戲時心率、消耗等數據。可以把手機中的導航關鍵信息，同步到手環上，在踩單車的時候不用頻繁觀看手機內容，大大提升騎行中的安全。

以華為手環 7系列為例，健康功能方面，其擁有專業的健康監測功能，支持睡眠健康、血氧監測、壓力監測、女性生理週期、心臟健康等；血氧監測方面，它搭載了華為與中科院心理所合作研發的全天壓力跟蹤算法HUAWEI TruRelax，支持血氧自動監測功能，可實現低血氧水平自動警告；運動健康方面，其還支持跑步、騎行、游泳、跳繩、輪滑等多達96種運動模式。

而在運動監測及運動輔導方面，小米手環7升級了新的Dialog 14706處理器，性能更強；另外，其支持全天連續血氧飽和度監測，運動模式從30種提升到120種，並適配全民熱潮健身操，還支持四大專業運動數據分析，提供全方位運動指導。

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在裝飾方面，小米手環7系列在小米手環6系列所採用的視網膜屏基礎上，將可視面積增加了25%，1.62英吋的AMOLED顯示屏，讓它從內至外煥然一新。另外，小米特別為小米手環7採用了全新設計語言：重新繪製的圖標、直觀的數據展示、自然的動態效果，更具現代感的設計不僅提升了美感，也讓用戶從手環上獲取信息的體驗大幅提升。

而在錶盤方面，小米為小米手環7提供了100款以上的全新免費主題錶盤，每一款都是基於跑道屏定制，能夠充分利用大屏優勢，使得兼顧信息展示的同時，還能保持個性美觀，充分迎合不同用戶的審美和喜好。錶帶方面，小米手環7推出6種顏色多彩腕帶，並特別加入了導汗槽設計，可以減少出汗帶來的悶熱感。

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