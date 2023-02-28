小米將推出首款AR眼鏡　無線連接、自研微手勢交互邏輯　還低延遲

去年8月小米推出了米家眼鏡相機，僅13天眾籌金額就突破了1000萬元，是2022年小米生態鏈產品眾籌金額第一名，也是名副其實的小米生態鏈最火產品之一。日前，小米手機官方突然宣佈，即將推出小米首款AR設備——小米無線AR眼鏡探索版，將採用超清視網膜級顯示，能夠降低顯示畫面的違和感，提升使用體驗。



據介紹，該款AR眼鏡在外觀上類似於普通的眼鏡，但正面擁有三顆攝像頭，不出意外的話，這三顆鏡頭將擔負起定位現實空間，並感知用戶手勢操作的任務。而從眼鏡整體較為厚實的機身來看，它大概率會自己承擔部分的運算任務，降低無線連接可能存在的延遲等問題。

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值得注意的是，去年年末高通推出了全球首款專門服務，增強現實平台的移動晶片驍龍AR2 Gen1，小米無線AR眼鏡探索版很大概率上將會搭載該款處理器，帶來更低的功耗以及更流暢的處理速度。同時，作為一款無線設備，小米AR眼鏡也有着低延遲的無線連接，避免使用中出現卡頓、延遲等問題。

不僅如此，眼鏡採用自研的微手勢交互操作邏輯，與按壓鏡腿或是手機操作相比，更加直觀，符合直覺，學習成本也更低。不過小米官方暫未公布小米無線AR眼鏡探索版的具體發布時間，但相信不需要等待太久。

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