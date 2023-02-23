有人用ChatGPT寫小說還投稿賺錢　雜誌編輯忿然作出激烈手段回應

美國人工智慧（AI）公司OpenAI ，於2022年推出的聊天機器人ChatGPT，近日在全球爆紅。由於這種機器人能通過考試、寫論文或創作，引發外界擔憂是否會衍生相關問題。美國知名線上科幻雜誌《Clarkesworld》近日就宣布停止接受民眾投稿，雜誌創始人兼編輯克拉克（Neil Clarke）指出，因為現在有民眾為了輕鬆賺錢，使用人工智慧生成的小說大量投稿所致。



綜合外媒報導，《Clarkesworld》是少數接受新手作家投稿短篇小說、並支付稿費的線上雜誌，沒想到卻有網紅宣揚可靠AI寫小說投稿來「快速致富」。

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克拉克指出，過去雜誌每月平均會收到10份疑似抄襲或機器人生成的作品，但自從ChatGPT在去（2022）年底登場後，這樣的狀況大幅增加。克拉克透露，出版社在1月拒絕約1百份投稿，2月則有超過5百人被列入黑名單。儘管克拉克沒有清楚描述如何分辨抄襲作品，但他稱這類投稿都有明顯的模式。

克拉克聯絡幾位編輯後，發現這樣的狀況並不罕見。他擔憂地表示，這樣的狀況恐成為新手作者或國際作者的障礙，但短篇小說界需要這些人。

克拉克分析，做出這種事的人並非科幻愛好者，大部分的人都是聽從「副業專家」宣稱能用ChatGPT輕鬆賺錢。他指出，關閉投稿是個激烈的手段，等找到解決方案後，雜誌就會再次開放投稿。

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