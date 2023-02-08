小米13 Ultra在4月推出　1吋感光元件、120倍變焦兼有潛望式鏡頭

sparrowsnews報道，小米將發布其最新的旗艦手機小米13 Ultra，也被稱為Android之光。今年的 Light of Android 在粉絲和科技愛好者中引起了很多轟動，來自 Ice Universe 的最新消息暗示這款手機將於4月上市。



小米 13 Ultra 最令人興奮的功能之一是它支援 120 倍變焦，這是通過添加長焦優化算法實現的。該算法顯著提高了 50 倍數碼變焦的質量，使其成為智能手機上最先進的相機之一。

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與小米13 Pro相比，小米13至尊紀念版憑藉其潛望式長焦鏡頭脫穎而出。這一增加使其成為小米 13 系列中唯一配備該技術的高端旗艦。它使小米 13 Ultra 成為 Android 2023 之光，為用戶提供真正獨特和頂級的體驗。

總體而言，小米13 Ultra正在成為今年最令人興奮的版本之一。憑藉其先進的相機技術、尖端功能和新設計，它有望成為 2023 年最佳 Android 手機稱號的頂級競爭者。請留意它在四月份的發布，因為它肯定會成為熱門商品。

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