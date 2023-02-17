花100小時完成作品卻被指是AI畫圖　繪師感嘆：人類畫師沒尊嚴

30歲的Minh Anh Nguyen Hoang是成立三年的Kart工作室的首席繪師，這個工作室位於越南。Hoang用Ben Moran這個筆名進行藝術創作。不過，最近他在Reddit 論壇的 r/Art 討論版上分享自己的一張繪畫後，卻被版主指他張貼「AI繪圖」違反版規，因此被封鎖。



下面這張就是引發爭議的那張圖，這是他們工作室被委託以500美元的價格為奇幻小說作家Selkie Myth的一本新作繪製的封面作品。

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2022年7月下旬，Myth透過電子郵件與Moran聯繫，要求他們的工作室製作這張封面。Moran給了他四張鉛筆稿圖，最後選定這張當成封面，在9月7日之前製作完成。之後又依照最後書本的規格進行修改；封面設計最後在10月中旬完成。

Moran花了將近一百天的時間，完成了這張封面畫，他很滿意。

12月下旬，不經常使用Reddit的Moran想做一些自我宣傳。因此，他們將接近最終設計的作品，取名為《戰區的繆斯》（A Muse in Warzone），發佈到 Reddit 論壇的 r/Art 討論版上分享。

不料，他們的圖很快就被子論壇的版主禁止了，版主說他們的圖用了AI繪畫，違反了這個子論壇的規則。

Moran想要解釋，他聯繫了版主，解釋他並沒有使用人工智慧，甚至發送了他們作品集的連結時，結果他反而連帳號都被封鎖了。

「我不相信你，」一位版主寫道。他們還說，這畫即使是Moran畫的，這也是「很明顯是有AI輔助的設計」。

Moran針對此事抱怨，「我們活在一個真人畫家要受到這些所謂AI畫家懲罰的時代。」

書本的作者Myth，本身也在reddit上經營自己的子論壇，專注於討論Magic: The Gathering。針對這件事，他認為這個版主的處理有失公平，但是他也承認這是在一個困難的環境之下做的決定，畢竟，AI畫作正在掩沒各大網路創作空間。

「我不認為這張圖（A Muse in Warzone）好的太過不真實，但是Moran的畫風採用的是一種流行的風格，這個作品的確是AI可以產生出來的。」Myth表示：「但是真相是他並沒有用到AI，Moran有很多證據，包括AI無法創建的分層PhotoShop檔，以及我們反覆討論修改的設計。」

Moran則表示這件事引發了他很複雜的情緒。一方面，「我很高興，因為說實話，人工智慧是如此強大，那些藝術作品是不可思議的。和我一樣，AI藝術也在向最好的人學習，但更好、更快。與AI藝術相比，意味著我的作品還算不錯。」

不過，另一方面他也感到難過。畢竟，他花了100多個小時完成了這個作品。

「我想向社會展示我的辛勤工作，」他說。「而它被指責為AI畫出來的。就像告訴我，我是一個隨便的人，我所有的工作只是打一些字，在一兩個小時產生了一幅畫。」

在Reddit上其它的一些子論壇報導了這一爭議，大多數的網友都站在Moran這邊。

「這不僅僅是藝術家真正的作品被錯誤地禁止了。而是當他們提出上訴時，版主還加倍羞辱，稱他們是騙子，並侮辱他們的藝術。」

太多人的抗議，導致 r/Art 暫時關閉數小時的時間，而在重新開放後，Moran依然被封鎖，各種抗議聲依然沒有間斷。

至於Moran則表示，他自己希望的東西「不多」。「我只是想獲得許可，像那個子論壇中的所有人一樣，可以發佈我的藝術作品。」

「我不需要他們的任何道歉。我只是想保護我作為一個人類藝術家的權利。這就是全部。」

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