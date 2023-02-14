$1699買到2K芒、4G連線平板？Doogee T20平價平板香港上市實試

平價 Android 平板｜不少人視平板電腦為視聽娛樂或閱讀工具，故在硬件上的要求亦相對降低，吸引不少廠商以低價推出平板產品搶客，其中不乏從前被視為二線的國產品牌。

一向以生產三防手機為主的中國廠 Doogee，近日就有一部 Android 平板產品 T20 被引入香港市場，售價僅＄1,699，且視聽規格不俗。



Doogee T20 上手、主推抵食夾大件

Doogee T20 用上10.4"大芒、又有金屬機身及 8300mAh大電，不過機身僅 470g 左右，不算太重（蔡浩騰 攝）

中低階級別的 Android 平板近年的選擇不少，先後有 Nokia、OPPO、Honor、小米都有類似型號推出，但如果論價格以及其設想的周到程度，Doogee T20 卻有其優勝之處。

開盒就已經有專用的保護套、屏幕玻璃貼甚至一支觸控筆（沒有壓力感應，功能一般），論配套 Doogee T20 的確是想得周到（蔡浩騰 攝）

除了市場上少見的低價之外，Doogee T20 甫開盒已經贈送用戶予一個專用的保護套以及玻璃貼，在同類產品中甚為少見；另一方面，Doogee T20 雖然平價，其外觀亦不失禮，除了達到 2K 級數的 IPS LCD 高清屏幕之外，它的機背亦採用了手感討好的金屬材質，整體望上去不至於太廉價。

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入門規格、僅僅夠用

綜觀 Doogee T20 的機身規格，最弱之處要數其處理規格，它採用國產廠商紫光 UNISOC 出品的 Tiger T616 處理晶片，是一枚 12nm 制程的入門處理器，主要處理力大概等如 Qualcomm 方面的 S660，沒有甚麼亮眼之處，不過僅用於日常的網頁、文件瀏覽，又或是串流影片，Doogee T20 還是綽綽有餘的。

Doogee T20 的內置系統支援了 RAM Expand 功能，可以將 7GB 的儲存空間撥作 RAM 使用，即整整有 15GB RAM 用，在多工處理上都可以應付自如。（蔡浩騰 攝）

影音、連線功能有驚喜

不過提到串流影片，留意 Doogee T20 的屏幕雖然採用的是 2K 高清屏幕，在 Netflix 中只支援 Widevine L3（官方規格甚至用 DRM app 檢查，都是 L1，但奇怪就是 Netflix 上不了 L1），未能以高清格式播放影片。

幸而目前主流的串流Apps 還有 Disney+ 選擇，可以充份發揮其屏幕的功力，同時 Doogee T20 取得了 Hi-Res Audio 認證，其位於機身兩側的四喇叭亦有不俗的輸出水平，記者僅覺得其低音輸出可以稍作加強。

而值得一提的，還有 Doogee T20 的網絡規格 － 其原生支援了 4G LTE 連線，插入 SIM 卡除了可以用來上網，更可以用來打電話，這可是目前平板市場已經絕無僅有的功能之一，而就只有 Doogee 這樣主推平價的國產廠才會為平板加上這樣的一個功能。

速試總結：這個價位也不能要求太多了

當然，要與市場上採用 Qualcomm S8 系處理器的平板對比，Doogee T20 絕對稱不上是一部頂級之作，然而在＄2000 樓下（某些街鋪甚至可以將價格壓至＄1500 以下了）的選擇當中，Doogee T20 不單外型討好、功能還帶點小驚喜（例如上述的 4G LTE 連線）。

作為平價選擇有著相當穩固的地位，如果只是需要一部平板閒時用來睇片、上網，它絕對稱得上是一部性價比高分的新作。