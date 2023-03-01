Apple換Type-C將繼續要有MFI認證　沒IC晶片數據線將有這個限制

據爆料者@ShrimpApplePro透露，雖然蘋果下一代iPhone 15系列將採用Type-C接口，但為了保證MFi認證收入，蘋果專門設計了一顆適用於Lightning & Type-C接口的IC晶片，將會用在今年的新iPhone與MFI認證產品中。



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據悉，富士康已經開始大規模生產適用於今年iPhone 15系列的EarPods和USB-C數據線等含有MFI認證的配件。

不過，蘋果很可能會限制沒有MFi認證連接線的數據傳輸速率和充電速度。此外，據多位爆料者透露，新款iPhone 15系列的USB-C接口基礎版機型僅限於USB 2.0速率，只有Pro系列的USB-C接口基於Thunderbolt Lightning Fast模式，要想體驗更快的USB-C接口就只能選擇兩款Pro系列。

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