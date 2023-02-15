HUAWEI用戶也能登上動態島？網傳新nova系列屏幕將設計成這樣

Apple iPhone 14 Pro 系列，首度於屏幕上加入「動態島」設計，推出後相當受歡迎。而近日有傳其他品牌將彷效 iPhone 14 Pro 的設計，採用類似的功能！



據了解，HUAWEI 即將發表的新 nova 系列於屏幕上方加入「動態島」的設計，相信提供的功能與 iPhone 相似，例如控制播放中的音樂、計時器及顯示地圖的路線等。

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HUAWEI 新一代 nova 或配備Snapdragon 8+ Gen 1 處理器，將會是nova系列史上性能最强的一代。相比起 nova 10 Pro 上的 Snapdragon 778G 在 AnTuTu 上的50萬得分相比下，預計新一代 nova 於 AnTuTu 得分達110萬，比上代較能提升了一倍。不過暫時未清楚新一代 nova 的發表時間，相信是到P60 系列發表後才有消息。

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