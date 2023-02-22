評測機構實測120款智能手機　總結耗電量最高的App原來是這個

玩遊戲、看視頻、導航、打電話，手機哪個功能最耗電呢？



如果計算每小平均耗電量，耗電能力排第一的 APP 是手機自帶相機。

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評測機構 DXOMARK總結了 120 款不同手機 APP 的電量消耗，發現按下快門的幾毫秒當中，手機經歷了一套複雜的耗電過程。論耗電這塊，遊戲、導航定位、看影片只能給相機當小弟，非常反直覺。

計算每小時平均耗電量，手機相機為 960 毫安，遊戲為 555 毫安，導航定位為 531 毫安。

影片功能是大家通常認為的耗電大戶，其實只排第四，每小時平均耗電量 304 毫安。打電話、在線音樂和待機，分別為 185 毫安、134 毫安、16 毫安。

咱不是一天到晚拿著手機拍照，這個結論的意義就是說，想省電少開相機，別看電量還有 5%，掏出來還未及拿出尿袋（外置充電器），啪！關機了。

我們來看按下快門的那一刻，手機到底經歷了什麼，才會這麼耗電？

打開相機 APP 時，屏幕被激活為照片取景，兩個及以上的鏡頭模組在運行狀態下，做好了放大或縮小的變焦準備。

同時，攝像頭對 RAM 和 CPU 要求很高，並不斷在記憶體中收集幀以準備用最佳參數進行拍攝。

圖像信號處理器 ISP 實時處理這些幀，以顯示儘可能接近最終圖像的預覽。

按下快門瞬間，處理器就開始發揮重大作用：通過 CPU、ISP 和其他單元，如 GPU、DSP 和 NPU，應用多種算法來處理圖像的多個幀，並運用密集繁雜的計算來去噪、還原細節、亮度水平和色彩從而達到最佳成像。

同時，GPS 也在存儲拍攝影像的所在位置訊息，這一系列的耗電過程，都只在打開相機的幾毫秒之內完成。

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